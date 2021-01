A la Une . Vidéo - La photographe Danielle Dupré invite au voyage dans la vallée du Zanskar

La photographe Danielle Dupré est attachée à l’Himalaya et à la vallée du Zanskar. Des paysages et des Hommes qu’elle a immortalisés. Entre ombre et lumière, contrastes et couleurs, aridité et richesse…l’exposition est visible du 16 janvier au 27 février 2021 à la Salle Rita et Charles Beaudemoulin au Tampon. Par Prisca Bigot - Publié le Vendredi 15 Janvier 2021 à 18:03 | Lu 239 fois

Ce que Danielle Dupré apprécie particulièrement dans ses voyages ce sont les rencontres. Des voyages dans les montagnes de préférence, là où la nature y est sauvage, les conditions difficiles mais "la chaleur humaine importante".



Par trois fois déjà, l’artiste, retraitée de l’Education nationale, s’est rendue dans la vallée du Zanskar. En juin dernier elle y séjourne avec l’association AAZ Zanskar qui aide les enfants en soutenant le développement et le bon fonctionnement de leur école.



Elle y rapporte de magnifiques clichés de paysages grandioses et des portraits tirés au gré de ses rencontres. L’objectif est ici de faire partager son expérience et les différents modes de vie.





