La grande Une

Vidéo - La nuit, l'éruption du Piton de la Fournaise est sublimée

Un peu de magie en plus. Ce dimanche soir, de nombreux spectateurs font le déplacement à Sainte-Rose pour assister à la première éruption de l'année. La Route nationale 2 est prise d'assaut mais le trajet se fait sans difficulté tout comme se trouver une place sur le bord de la route a été facile. A titre de repère, nous avons mis 1h30 pour rejoindre le sud sauvage depuis Saint-Denis. Il faut dire que le réseau routier était très fluide en début de soirée. Sur place au niveau de la route des Laves, le sous-préfet de Saint-Benoît Michael Mathaux appelle les spectateurs à ne pas prendre de risque. Certains ont été vus en train de s'aventurer sur les gratons en s'éloignant dangereusement de la RN2 afin de profiter du spectacle en retrait du bruit des voitures. Marcher sur les coulées de lave des éruptions précédentes présente un risque en tout temps et encore plus de nuit. Plus haut dans les Grandes pentes, d'autres fissures éruptives pourraient également s'ouvrir au gré de la colère des entrailles. Prudence donc.