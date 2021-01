La grande Une Vidéo - La nounou des Anges s'est bien fait traiter de "moche"

Quatre jours après la rocambolesque altercation qui a embarqué un maire et des vedettes de la téléréalité, on en sait un peu plus sur la version du camp des Anges. Les avocats de Nehuda et de la nounou de son enfant de trois ans confortent la thèse des phrases assassines qui ont déclenché les hostilités. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 à 18:16 | Lu 3143 fois





Nous étions les seuls à nous en faire l'écho dès dimanche soir alors que la vague d'indignation profitait à plein à Joé Bédier. Les élus de tous bords lui avaient apporté son soutien, "faisant fi de la présomption d'innocence", embrayent ce jeudi les avocats des Anges, le bâtonnier Laurent Payen (avocat de Ricardo), Me Yannick Mardenalom (Nehuda, de son vrai nom Léa Jérôme) et Me Fabienne Lefèvre (Pauline, la nounou).

Joé Bédier vs Les Anges: Une version qui dédouane "Les Anges" diffusée sur les réseaux sociaux en métropole

L'avocate Fabienne Lefèvre raconte l'enchaînement des faits tels qu'ils ont été exposés par sa cliente aux policiers lors de sa garde à vue. "L’histoire des photos, c’est périphérique. Lorsque ma cliente fait une demande qui, d’ailleurs, est légitime puisque c’est le droit à l’image (de leur enfant, ndlr), à partir de ce moment-là, il y a une tablée qui commence à l’agresser verbalement, à l’invectiver, à l’insulter. On va lui dire à plusieurs reprises : 't’es moche, c’est pas toi qu’on veut, dégage !'. Une partie va être dite en créole. Ma cliente ne comprend pas le créole mais elle dit clairement aux enquêteurs qu’à un moment, la violence des propos qui sont tenus soit en français soit en créole, qu'elle se sent agressée, elle se sent humiliée. De plus, il y a une partie de la salle qui manifeste, qui rit, qui applaudit aux propos qui sont tenus contre elle. À partir de là, une partie de l’équipe (des Anges, ndlr) va essayer de venir la protéger", relate Me Fabienne Lefèvre. La suite est tristement connue. Une bagarre générale éclate sans qu'à ce jour, personne n'en endosse la responsabilité de l'étincelle.



Les avocats des trois seuls gardés à vue ont leur petite idée. Ils l'ont exposée ce jeudi après-midi dans le cabinet de Me Mardenalom à Saint-Denis. Pour eux, les vidéos qui sont arrivées à leur connaissance depuis dimanche tendent à exposer de façon beaucoup plus cruciale



