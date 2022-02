A la Une . Vidéo - La mystérieuse Audi de la Grande Chaloupe emportée par les eaux

Une voiture Audi stationnée depuis plusieurs semaines sous le pont à la Grande Chaloupe a été emportée par les eaux et se retrouve coincée entre plusieurs blocs de ciment. Par NP - Publié le Samedi 5 Février 2022 à 10:41

Personne ne peut exactement préciser depuis quand la voiture est là. Depuis un certain temps donc, une Audi est garée sous le pont de la Grande Chaloupe, tracé de l'actuelle route du Littoral. L'endroit est évidemment submersible.



Le véhicule était donc présent sous le tablier du pont avant l’alerte rouge. À présent, il a été emporté par la mer et se trouve coincé entre plusieurs blocs de ciment.

Mercredi, la voiture était sous le pont de l'actuelle route du Littoral :