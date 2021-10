Vidéo - La ministre Roselyne Bachelot salue le talentueux Soan

Arrivée à la mi-journée à La Réunion, la ministre de la Culture a entamé sa visite sans perdre une minute. Au pas de charge, elle est tour à tour allée à la rencontre des jeunes participant à des ateliers d’écriture situés rue du Maréchal Leclerc à Saint-Denis et est allée à la rencontre des organisateurs du festival des Electropicales. L'occasion de constater le retour à la vie quasiment normale des activités de culture et de musique dans notre département après la levée de nombreuses restrictions.



A cette occasion, la ministre a justement rencontré des bénéficiaires du Pass Culture que son ministère a élaboré.



Un dernier clin d'oeil à La Réunion musicale et à La Réunion qui gagne se dessine en ce moment même dans les salons de la préfecture.



La ministre a décidé de saluer le talentueux Soan, vainqueur de The Voice Kids, le célèbre programme de télé-crochet de TF1 et qui étend désormais sa palette artistique dans des longs-métrages. Les parents de Soan sont également présents à cette entrevue amicale en présence du préfet.



Sur des images de Baradi Siva