A la Une . Vidéo - La "méthode Macron" vantée par ses soutiens

Après la présentation des soutiens d'Emmanuel Macron le 12 mars, le moment était à la présentation du programme président-candidat ce mercredi dans un restaurant de l'est dionysien. L'occasion pour les membres de la "Maison Commune" macroniste de rappeler les enjeux réunionnais du scrutin présidentiel, à cinq jours du premier tour. Par SI - Publié le Mardi 5 Avril 2022 à 20:33

Les soutiens péï sont très élogieux à l'égard du président Macron

Réunis autour du correspondant opérationnel de campagne d'Emmanuel Macron, Éric Leung, les soutiens du locataire de l'Élysée présents n'ont cessé de vanter la "méthode Macron". Une méthode "qui a déjà fait ses preuves ces dernières années à La Réunion". Une formule construite "tout au long du quinquennat" où le président sortant "s'est rapproché aussi bien des élus que de la population au travers du Grand débat ou des conventions citoyennes" lui permettant "d'être dans cette concertation et ce partage", argue Éric Leung.



Parmi les orientations du candidat, plusieurs thèmes ont retenu l'attention de ses soutiens "comme la vie chère, la souveraineté alimentaire, l'insertion et l'emploi, la sécurité, le renforcement des structures hospitalières, l'autonomie énergétique, le logement ou encore la jeunesse".



"La ligne directrice de cette candidature d'Emmanuel Macron porte sur deux principes forts : la compétitivité et la solidarité", lance Cyrille Melchior. Le président du Conseil départemental, qui n'a pas oublié le coup de pouce du gouvernement sur



Le locataire du Palais de la Source n'oublie pas le secteur de la santé avec les 280 millions d'euros alloués à notre territoire dans le cadre du Plan Ségur, "nous permettant de nous doter de plus de places dans les EHPAD, les établissements intermédiaires ou les résidences autonomie. Toujours dans le cadre du Plan Ségur, deux futurs EHPAD verront bientôt le jour, un dans le sud et l'autre dans l'est, afin d'avoir une bonne couverture sur notre territoire", poursuit Cyrille Melchior.



"Quand on voit la méthode, on arrive à dépasser des clivages désuets"



Son vice-président en charge des affaires agricoles au Département, Serge Hoareau, a également loué l'accompagnement dont a bénéficié l'agriculture locale. Comme dans la filière canne où des engagements "très forts" ont été pris par Emmanuel Macron durant son quinquennat. "On a passé sous silence cet effort, mais en plus de la



Sur la question de l'énergie, le délégué du comité local de Horizons (le parti d'Edouard Philippe), Julien Hoarau, souhaite poursuivre "dans le déploiement fait afin de renforcer notre souveraineté énergétique".



"Jusque là à La Réunion, il n'était pas facile de dire que les déchets étaient une création de valeur ajoutée. Par ailleurs, l'agriculture et le photovoltaïque sont deux thématiques liées : nous aurons besoin de terres, de hangars agricoles et même des toits des maisons pour les recouvrir de panneaux photovoltaïques", assure-t-il. S'il reconnaît ne pas avoir été "un Macron-compatible" au début du quinquennat, il dit avoir été convaincu par la "méthode" employée par Emmanuel Macron lorsqu'il travaillait aux côtés de Cyrille Melchior au Département. "Quand on voit la méthode, on arrive à dépasser des clivages désuets. On a un adage chez Horizons : "voir loin pour faire bien". Pendant longtemps on a dit "Paris y komand pa nou". "Aujourd'hui c'est Paris y konstrui avec nou".



Autre thématique indissociable de cette campagne, celle de la vie chère. Une question "à aborder sur le long terme", explique Laurent Virapoullé, même si Emmanuel Macron "a déjà apporté des solutions sérieuses et viables" après avoir posé "le bon constat".



"Premièrement, nous sommes trop dépendants des approvisionnements extérieurs, que ce soit pour la nourriture ou l'énergie. Il faut les réduire en mettant en place une politique de souveraineté alimentaire et énergétique. Emmanuel Macron a proposé de multiplier par 10 le secteur du photovoltaïque en France. Cela nous parle à La Réunion où nous avons été des pionniers en la matière grâce aux lois de défiscalisation", explique-t-il. Deuxième axe : celui d'une "nécessaire concurrence" en aidant "davantage de nouveaux acteurs".



Dernier point identifié par le Saint-Andréen : la réforme de l'octroi de mer qui rapporte chaque année plus de 450 millions d'euros aux collectivités locales. "Emmanuel Macron a indiqué aux Réunionnais qu'il souhaitait réformer cette taxe qui date de Colbert, sans démagogie car essentielle aux financements des collectivités locales mais qui est dans le même temps un facteur du renchérissement de la vie. Il y a eu beaucoup de travaux réalisés autour de ce dispositif mais le temps est désormais venu de trancher", termine Laurent Virapoullé.



Le maire de Sainte-Marie, Richard Nirlo, remarque pour sa part les investissements opérés pour la rénovation de l'aérogare Roland-Garros afin de garantir "notre connectivité vers notre bassin océanique, français et européen". "Plus de 67 millions d'euros ont été investis afin de doter la structure d'un nouvel aérogare, un chantier étendu sur plus de 20 500 m². Cela devrait créer près de 1 500 emplois directs et indirects", salue Richard Nirlo, qui évoque par ailleurs les 10 millions d'euros investis au Grand Port maritime pour la création d'un nouveau parc de containers.



"Le capitaine du bateau France a su tenir la baraque"



Michel Vergoz, lui, s'est exprimé sur la politique de l'emploi menée par la majorité présidentielle, "adressée aussi bien aux entreprises qu'à leurs salariés". "Emmanuel Macron a fait des signes forts en direction des entreprises. À ceux qui critiquent le "quoi qu'il en coûte", dans quel état allait se retrouver la société française ? N'oublions pas le dispositif de chômage partiel : qui l'a fait en Europe ? Emmanuel Macron est bien le protecteur des Français", insiste le maire de Sainte-Rose qui appelle les soutiens et les détracteurs du candidat à se retrouver autour d'un dénominateur commun, à savoir "le développement de La Réunion".



Il est rejoint par Nassimah Dindar. "On dit que ce régime a été très vertical : c'est faux. Combien de mesures sont parties des territoires ? Regardez pour le Plan Agripei ou le Pass Culture que j'ai mis en place à La Réunion et repris aujourd'hui au niveau national ?".



Sur le volet sécurité, Patrice Selly n'a pas tari d'éloges sur la politique du gouvernement. Le maire de Saint-Benoît, confronté ces derniers mois à plusieurs cas de violences urbaines dans sa commune, a salué l'accompagnement dont a bénéficié cette dernière pour les contenir. "J'avais appelé l'État à l'aide et les gendarmes ont été au rendez-vous avec des moyens qui nous ont permis de juguler les violences. Ces moyens nous ont permis d'intensifier la présence des forces de l'ordre, que ce soit au niveau préventif ou répressif. Emmanuel Macron a mis les moyens sur la table pour protéger nos familles", maintient l'édile bénédictin qui tient à rappeler que l'insécurité "a baissé de 6% à La Réunion" sous ce quinquennat. "Cela s'explique par une volonté politique affirmée en améliorant la sécurité des Réunionnais, par la hausse notamment des forces de l'ordre avec 225 fonctionnaires supplémentaires, soit une augmentation de 13%". 