A la Une . Vidéo - La mairie de St-Denis améliore l'accueil du public endeuillé avec un service funéraire "2.0"

Afin de mieux accompagner la vie des personnes frappées par le deuil d'un proche, la mairie de Saint-Denis a récemment mis en place plusieurs projets pour faciliter les démarches. Guichet unique, service funéraire 2.0 ou travaux de réhabilitation, la municipalité du chef-lieu souhaite ainsi bâtir un "chemin solidaire et fraternel" pour accompagner les Dionysiens "de leur naissance à leur dernier repos". Par SI - Publié le Lundi 1 Novembre 2021 à 09:42

Le guichet unique doit réunir en un même espace l’ensemble des services auxquels les personnes endeuillées doivent faire face. Il est possible de trouver au même endroit les services de l’État-civil pour la déclaration de décès, les services du CCAS pour les colis funéraires, directement sur le centre. Pour le public, ce guichet est l’occasion d’être entendu, informé et soutenu.



Le centre funéraire 2.0 se met en place. Le site va accueillir un espace dédié pour les informations sur les services funéraires. Cet espace proposera des guides, ainsi que des plaquettes explicatives.



En 2021, de nombreux travaux ont été réalisés sur le centre funéraire de Primat. Un puit de cendre a été créé. Il permet aux familles de disposer d’une alternative à la dispersion dans le jardin du souvenir. La signalétique a été entièrement rénovée. Des actions de végétalisation ont eu lieu sur le cimetière de Primat. Le cimetière de Sainte-Clotilde dispose désormais de sanitaires.



Le service d’accompagnement aux familles endeuillées (SAAF) va permettre aux familles qui le souhaitent d’être accompagnées. Ce service va permettre d’améliorer les conditions d’accueil, de mieux informer le public et de soutenir les parcours de deuil.



En 2022, les travaux de mise aux normes du centre, qui s’achèveront en 2024, débutent. Ces travaux ont pour objectif d’offrir aux usagers et aux agents utilisateurs, un service public de qualité, avec des prestations et des conditions d’accueil améliorées, des locaux adaptés aux attentes des familles, en termes d’aménagement et d’agrandissement des espaces.



Les équipements de crémation (fours & filtration) seront remplacés afin d’être conformes avec la réglementation en vigueur. La seconde phase comprendra l’agrandissement du bâtiment central. Le coût global de l’opération est de 2,5 millions d’euros. "Aujourd'hui, il n'y a plus de concessions car les cimetières sont arrivés à saturation. Il faut se préparer à d'autres hypothèses car on ne va plus pouvoir enterrer. Le deuil peut s'avérer encore plus difficile car la crémation n'est pas encore une évidence pour tout le monde s'il n'y a pas un minimum de préparation", argue la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts.



"Nous portons un projet qui va se dérouler sur plusieurs années et permettre la mise aux normes et l’agrandissement du centre funéraire. Nos équipes sont expertes dans l’accompagnement des familles, mais elles souhaitent franchir un nouveau cap avec le SAAF qui doit permettre de faciliter l’écoute, l’information et l’accompagnement de tous, tout en simplifiant les démarches via le guichet unique", explique Christelle Beaumier, l'élue déléguée aux cimetières et aux affaires funéraires de la ville de Saint-Denis.



Seconde édition de la Toussaint musicale



Comme en 2020, lors de la première édition, la Toussaint musicale est de retour. Des musiciens accompagneront l’hommage rendu aux défunts, afin d’offrir un moment de recueillement entre 9 heures et midi. Sur le cimetière de l’Est, c’est un concert de harpe qui sera donné, tandis qu’à Primat joueront guitare classique et contrebasse. Un violoncelle jouera au cimetière de Sainte-Clotilde au niveau de l’entrée Est.



"C’est la deuxième édition de la Toussaint musicale. En faisant venir des musiciens aux abords du cimetière, guitare, contrebasse, harpe ou violoncelle, j’ai voulu accompagner les familles dans leur recueillement. J’ai eu de nombreux retours positifs, car la musique apporte beaucoup de sérénité", indique l'élue en charge de la culture, Sonia Bardinot.