Vidéo - La maire de Saint-Denis inaugure la nouvelle maison Prunel au Butor

A l'occasion de l'inauguration ce jeudi de la nouvelle maison Prunel située désormais dans le quartier du Butor, la mairie de Saint-Denis a fait un point d'étape sur l'avancée des travaux du projet Prunel (Projet de renouvellement urbain Nord-Est Littoral). Ce dernier a pour but de redessiner trois quartiers classés Politique de la Ville, à savoir le Butor, Vauban et le bas de la rue Maréchal-Leclerc. Par SI - Publié le Jeudi 17 Mars 2022 à 20:53

Dans le cadre de ce projet, qui concerne plus de 5 500 habitants de ces quartiers , plus de 140 millions d'euros (dont 15,5 millions pour la ville) ont été débloqués dans le cadre d'une convention signée avec l'ANRU concernant la première tranche des travaux. Un montant qui servira à la réhabilitation de près de 40 000 m2 d'espaces publics, à la construction de trois nouveaux jardins publics et la rénovation de deux squares. Au niveau des équipements publics, la piscine du Butor va être également réhabilitée tout comme les écoles de Bouvet de Vauban, tout comme la Maison de la Fraternité.



À ce jour, 250 logements sociaux ont été déconstruits dont 90 au Butor au sein du groupe de logements Piranhas Casse Pierre, où 80 familles ont déjà été relogées. À Vauban, dans le secteur du Carrefour express, sur les 173 familles recensées, 137 ont été relogées, les 36 autres attendent toujours une meilleure proposition de la part de la SIDR, ne sachant toujours pas si leur appartement sera réhabilité ou déconstruit (



Sur la déconstruction de ces 250 logements, la municipalité souhaite retrouver le même nombre de logements mais hors Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).



