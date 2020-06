Vidéo - La grotte des 1ers français transformée en boîte de nuit sauvage

Les vendredis et samedis soirs, faute de boîtes de nuits sans doute, la grotte dite des premiers français ou du peuplement se mue en boîte de nuit à ciel ouvert. Des dizaines de voitures, tunées pour la plupart, sont garées sur le grand parking à l'entrée de la grotte, et diffusent de la musique à très haut volume. Le samedi soir, ce sont carrément des enceintes puissantes qui sont installées face à la falaise, pour des fêtes sonores, jeux de lumières compris.



La réverbération des basses sur la falaise est assourdissante, et, si les proches voisins sont excédés, il est probable que les pétrels noirs et les chauves-souris, qui nichent sur la falaise, soient en réel danger. Ces espèces endémiques sont protégées, mais les autorités ne sévissent pas, pour la grande fureur des habitants du quartier, qui ont initié une pétition.



L'un d'eux nous a fait parvenir des vidéos prises le week-end dernier, il témoigne: "C'est insupportable, les basses se répercutent sur la falaise, c'est d'ailleurs le but de la manoeuvre, mais la caisse de résonance est si efficace que tout le quartier subit les nuisances sonores. Le dimanche matin, le site est jonché des déchets des fêtards, alors que c'est un lieu de pique-nique familial dominical". L'homme est inquiet aussi pour les espèces endémiques qui peuplent cette zone humide: des pétrels noirs sont réputés y nicher, ainsi que des chauve-souris, dont on sait qu'elle sont sensibles au bruit.



Selon notre témoin, l'alcool coule à flots lors de ces bruyantes soirées, sans qu'aucun contrôle d'alcoolémie ne soit effectué au petit matin, contrairement à ce qui se fait habituellement aux sorties de boîtes.