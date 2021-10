Vidéo - La foule dans les boîtes de nuit

Cela fait plus d'un an que l'on n'avait plus vu ça. Les files d'attente qui se forment sur le trottoir devant les boîtes de nuit. Les lumières aveuglantes, la fumée et les mini-feux d'artifice dans des seaux remplis d'alcool fort et de boissons énergisantes. Les talons hauts et les chaussures de ville, les robes moulantes et les chemises satinées sur des pectoraux saillants. Les platines, les cris de joie dès que DJ Sebb lance un de ses tubes ou que DJ Bob remixe de la shatta.Les jeunes réunionnais ont répondu aux rendez-vous qui leur ont été donnés par les différentes de boîtes de nuit de La Réunion. La foule encore peut-être un peu timide le week-end dernier avait presque retrouvé son ampleur d'antan ces derniers soirs.