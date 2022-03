La grande Une Vidéo - La défense du ti père d'Elianna demande une expertise complémentaire du corps de la victime

Cédric Babas et son avocat viennent de demander un complément d'information qui secoue la salle d'audience. Par Isabelle Serre - Publié le Jeudi 24 Mars 2022 à 11:05





Me Fabian Gorce fait valoir que le doute entourant les dernières heures de la victime doit bénéficier à son client car le matin de sa mort, Elianna était tombée sur une pierre dans la cour. Il estime que la petite, qui avait le foie fragile en raison du syndrome d’alcoolisation fœtale de sa maman, a subi une blessure dans le bas du dos qui aurait elle-même provoqué une hémorragie ayant entraîné sa mort. Une version qui disculperait alors Cédric Babas condamné aux assises pour avoir porté un coup mortel à la petite.



Réponse après le passage des experts



Fort logiquement, puisque son client avait décidé de faire appel de sa condamnation, Me Fabian Gorce continue de soutenir que l'accusé est innocent. Ce que le principal intéressé réitère devant la cour d’assises aujourd’hui. "Je conteste ma condamnation, je ne veux pas faire 20 ans de prison pour quelque chose que je n’ai pas fait", dit-il ce matin aux premières heures de ce nouveau procès.



Face à cette demande surprise qui, si elle était acceptée par le tribunal, déboucherait sur une exhumation, la partie civile s’indigne. Elle met naturellement en avant la mémoire de la petite victime pour empêcher cette issue. À ce stade, le président d’audience n’a pas dit non à cette demande de la défense. Elle sera examinée après le passage des experts.



