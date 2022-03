A la Une . Vidéo - La coque du Tresta Star ouverte sur plus du tiers de sa longueur

Plus d'un mois après son échouage, le Tresta Star est désormais devenu une véritable épave, avec une coque maintenant totalement ouverte sur plus du tiers de sa longueur comme nous pouvons l'apercevoir dans cette vidéo réalisée par Serge Marizy, de Zone Australe. Dans son dernier point fait en fin de semaine dernière, la préfecture avait indiqué qu'à la suite de plusieurs reconnaissances aériennes et maritimes, la nappe d’hydrocarbure qui s’était échappée du Tresta Star le 18 février s'était disloquée. "Il n’est pas relevé à ce stade d’autre écoulement s’échappant du navire ni de trace d’irisation à proximité", avait poursuivi la préfecture. La navire militaire Champlain a par ailleurs été déployé à proximité du site pour intervenir sur toute nouvelle manifestation de rejets d'hydrocarbures à la mer. Réalisation : Serge Marizy ( Zone Australe ) en collaboration avec Antenne Réunion, la Préfecture de la Réunion et les FAZSOI (Forces Armées Zone Sud Océan Indien). Par NP - Publié le Jeudi 3 Mars 2022 à 08:28