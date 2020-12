A la Une . Vidéo - La belle surprise du Père Noël et de Miss Réunion aux enfants hospitalisés au CHU Nord

Les enfants du CHU Nord ont pu profiter de la magie de Noël grâce à la visite ce matin du Père Noël et de Miss Réunion, Lyna Boyer. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 25 Décembre 2020 à 12:39 | Lu 292 fois





Des distributions avaient déjà été faites en amont par Sourire de l'enfant dans d'autres services ou antennes (CHOR, GHER) du CHU ces derniers jours comme pour les enfants entrés en hospitalisation de jour, ceux hospitalisés en victimologie ou même ceux ayant effectué une consultation pédiatrique. Des distributions de cadauc ont également été faites à l'Hôpital des Enfants ou dans les Maisons des Familles (MPOI). "Nous avons également donné des cadeaux à des fratries qui malheureusement ont perdu un frère ou une soeur et nous avons essayé de leur redonner aussi un peu de sourire", indique Nathalie Boullé, vice-présidente de l'association.



Ainsi, chaque enfant a pu bénéficier d'un cadeau en fonction de son âge et de son sexe. Cela va de la peluche aux jeux de société, des livres, des poupées ou encore des jeux de construction.



"Heureuse" de participer à cette distribution de cadeaux, Lyna Boyer, marraine de l'association Sourire de l'enfant en sa qualité de Miss Réunion, salue l'action du CHU, qui malgré les contraintes liées au contexte sanitaire, a maintenu cet événement devenu incontournable.



