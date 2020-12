A la Une . Vidéo - La belle surprise du Père Noël aux enfants de 1000 Sourires

Ils ont de quoi avoir le sourire. Une trentaine d'enfants parrainés par l'association 1000 Sourires, qu'on ne présente plus et présidée par Ibrahim Ingar, ont participé ce mercredi à différents ateliers avec les militaires de la base aérienne 181 Roland-Garros. Point d'orgue de cette journée, une distribution de cadeaux faite par le Père Noël en personne. Par SI - Publié le Samedi 12 Décembre 2020 à 07:27 | Lu 284 fois

La journée a tout d'abord démarré par une matinée "atelier palettes". Les enfants, aidés par les aviateurs de la base du Détachement Aérien 181 commandé par le lieutenant-colonel Rivas, mais aussi des parrains de l'association Fabrice Abriel et Thierry Jardinot, ont confectionné des palettes de matériel humanitaire à destination de Madagascar.



Les marmailles ont ensuite participé à un second atelier avec la gendarmerie nationale. L'occasion pour eux d'en apprendre sur la section aérienne et ses missions avec une présentation détaillée du fameux hélicoptère "Ecureuil".



Enfin, peu avant la pause méridienne, c'est par un atelier de chargement de matériel de sécurité (gilets, bouées de sauvetage ou autres canots de sauvetage) à bord des avions du DA 181 que s'est poursuivie leur visite en VIP.



La journée s'est conclue dans l'après-midi par une visite du 777 d'Air France faisant la liaison entre Paris et La Réunion. À l'approche des festivités de fin d'année, une dernière surprise a été faite aux enfants de 1000 Sourires, qui ont eu droit chacun à un cadeau de la part du Père Noël.



Retour sur cette journée dans cette vidéo :







