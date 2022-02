Vidéo - La Ville de Saint-Denis met à l'abri les SDF pendant le passage de Batsirai

La ville de Saint-Denis a ouvert deux centres d'hébergement temporaires pour faire face au météore Batsirai. Le premier a ouvert ses portes dans le gymnase situé dans le quartier des Deux Canons.



Il recevra spécifiquement les personnes sans abri. Le CCAS de la ville a recensé environ 70 SDF qui devraient être ramenés au centre d'ici cette nuit. La Sodiparc a mis à disposition un bus pour les ramener au gymnase.



Dans le gymnase, des lits piquots sont installés et des cantinières sont également mobilisées pour assurer la restauration de ce public déjà en grande difficulté chaque jour de l'année.



Le second gymnase réquisitionné est celui de Champ fleuri. Il accueillera les familles qui solliciteront une solution d'hébergement d'urgence au cours et éventuellement après l'épisode cyclonique.