A la Une . Vidéo - Trois-Bassins : Un kayakiste croise des baleines qui nagent avec des dauphins

Des images magiques ont été capturées hier au large de La Réunion par "@baroudeurlamoukate". Sur son kayak, il a croisé la route de deux baleines et de plusieurs dauphins qui nageaient ensemble. Par Baradi Siva - Publié le Jeudi 8 Juin 2023 à 14:18







L'instagrammeur @baroudeurlamoukate a publié sur ses réseaux sociaux des images exceptionnelles de la communion entre des baleines et des dauphins au large de La Réunion alors qu'il se déplaçait sur un kayak.

Pour rappel, voici les règles à respecter lorsque l'on rencontre des baleines :





Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur