A la Une . Vidéo - La Région soutient 22 projets portés par la commune de Salazie

Le président de la Région Réunion s'est rendu ce jeudi après-midi à Salazie. Dans le cadre du soutien au développement de la commune, Didier Robert a signé une convention avec Stéphane Fouassin. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 27 Novembre 2020 à 08:43 | Lu 284 fois





La rencontre a débuté par un échange d'amabilités entre les deux élus siégeant dans l'hémicycle régional depuis 2015. "Je suis fier de vous accueillir dans cette petite ville de 7400 habitants, un territoire en pleine mutation. Nous sommes plein d'atouts naturels. Si l’Afrique du Sud a son Big Five, à Salazie nous avons aussi nos Big Five avec le Trou de Fer, le Voile de la Mariée, le Piton d'Anchaing, la chambre magmatique à ciel ouvert sans oublier le Piton des Neiges", égrène l’édile qui ajoute à ce décor naturel un patrimoine bâti avec Hell Bourg, classé parmi les plus beaux villages de France comme la bien connue villa créole de la famille Folio.



Direction tout d’abord Mare à Citrons où une salle de spectacles/conférence offrant une capacité de 300 places profitera aux artistes mais aussi aux élèves du collège Auguste-Lacaussade qui pourront profiter de cet "outil qui manquait sur la partie nord de Salazie", constate la municipalité. Montant : 1,8 million d'euros financé dans le cadre du Plan de relance régional pour une inauguration prévue mi-2021.



La Région a fait le bilan 2010-2020 de son soutien à la petite commune de l’Est, bénéficiaire de 31 millions sur la période avec 86 chantiers financés.



L’axe de développement sur la période à venir (2020-2026) passera par la construction ou la rénovation d'équipements publics de proximité et l’accompagnement de la collectivité sur des projets prônant la transition écologique et énergétique. 22 projets sont dans les tuyaux, pour 19 millions d'euros à venir.



"Nous allons avoir une manne financière qui arrive avec les financements régionaux, européens et aussi d’Etat. Mais ce qui nous manque dans une petite commune comme la nôtre, c’est l’ingénierie pour nous faciliter l’accès aux financements", atteste Stéphane Fouassin. Le maire de Salazie a par ailleurs demandé un coup de pouce au président concernant la création d'une classe de seconde dans le collège de la commune. En effet, le maire de Salazie propose la création d'une classe de seconde au collège Lacaussade pour alléger le trajet des élèves inscrits en seconde, nombreux à être scolarisés dans les communes voisines. "Nous pourrions avoir au moins une seconde générale, avec pourquoi pas plus tard une 1ère ou une Terminale. Nous en avons parlé avec le préfet et la rectrice, il y a une certaine inégalité entre enfants des bas et enfants des hauts", ajoute-t-il.



Par ailleurs, compétente en matière de tourisme, la Région a accepté de financer un nouvel hôtel sur l’emplacement de l’ancien Relais des Songes avec à la clé 30 personnes qui vont être embauchées. Le tour des communes se poursuit à un rythme soutenu. Après Bras Panon le matin , la délégation régionale s'est rendue à Salazie l'après-midi. Le partenariat entre la Région et Salazie se formalisera par l'apport de 19 millions d'euros qui seront déployés pour la réalisation de 22 projets communaux.La rencontre a débuté par un échange d'amabilités entre les deux élus siégeant dans l'hémicycle régional depuis 2015. "Je suis fier de vous accueillir dans cette petite ville de 7400 habitants, un territoire en pleine mutation. Nous sommes plein d'atouts naturels. Si l’Afrique du Sud a son Big Five, à Salazie nous avons aussi nos Big Five avec le Trou de Fer, le Voile de la Mariée, le Piton d'Anchaing, la chambre magmatique à ciel ouvert sans oublier le Piton des Neiges", égrène l’édile qui ajoute à ce décor naturel un patrimoine bâti avec Hell Bourg, classé parmi les plus beaux villages de France comme la bien connue villa créole de la famille Folio.Direction tout d’abord Mare à Citrons où une salle de spectacles/conférence offrant une capacité de 300 places profitera aux artistes mais aussi aux élèves du collège Auguste-Lacaussade qui pourront profiter de cet "outil qui manquait sur la partie nord de Salazie", constate la municipalité. Montant : 1,8 million d'euros financé dans le cadre du Plan de relance régional pour une inauguration prévue mi-2021.La Région a fait le bilan 2010-2020 de son soutien à la petite commune de l’Est, bénéficiaire de 31 millions sur la période avec 86 chantiers financés.L’axe de développement sur la période à venir (2020-2026) passera par la construction ou la rénovation d'équipements publics de proximité et l’accompagnement de la collectivité sur des projets prônant la transition écologique et énergétique. 22 projets sont dans les tuyaux, pour 19 millions d'euros à venir."Nous allons avoir une manne financière qui arrive avec les financements régionaux, européens et aussi d’Etat. Mais ce qui nous manque dans une petite commune comme la nôtre, c’est l’ingénierie pour nous faciliter l’accès aux financements", atteste Stéphane Fouassin. Le maire de Salazie a par ailleurs demandé un coup de pouce au président concernant la création d'une classe de seconde dans le collège de la commune. En effet, le maire de Salazie propose la création d'une classe de seconde au collège Lacaussade pour alléger le trajet des élèves inscrits en seconde, nombreux à être scolarisés dans les communes voisines. "Nous pourrions avoir au moins une seconde générale, avec pourquoi pas plus tard une 1ère ou une Terminale. Nous en avons parlé avec le préfet et la rectrice, il y a une certaine inégalité entre enfants des bas et enfants des hauts", ajoute-t-il.Par ailleurs, compétente en matière de tourisme, la Région a accepté de financer un nouvel hôtel sur l’emplacement de l’ancien Relais des Songes avec à la clé 30 personnes qui vont être embauchées.





Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité