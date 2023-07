A la Une . Vidéo - La Région lance la cantine "pour tous" à 1€ par repas dans tous les lycées publics de l'île

La cantine à 1 euro par repas, pour tous et sans condition de ressources, ce sera très prochainement une réalité pour les lycéens des établissements publics de l'île. À compter de la rentrée prochaine, tous les lycées publics de l'île proposeront cette mesure mise en place par la Région Réunion, qui a détaillé ce vendredi les contours de ce dispositif, une promesse de campagne de la présidente Huguette Bello. Par SI - Publié le Vendredi 7 Juillet 2023 à 17:57

"La restauration scolaire est un service public dont la responsabilité incombe à la collectivité régionale pour les lycéens des établissements publics. C'est une lourde responsabilité parce qu'il nous incombe d'abord d'assurer des repas de qualité pour les élèves, des repas bien sûr équilibrés aussi, à une époque où tous les camions-bars, les 'ti-pains chargés' attirent de plus en plus les jeunes", lance la présidente de Région, Huguette Bello, "effrayée" de ne constater que seulement 25% des lycéens fréquentent les cantines de leurs établissements scolaires, pour un coût moyen par repas de 3,20€. Un tarif quelque peu dissuasif pour de nombreuses familles réunionnaises : pour rappel, près de 36% des Réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté (chiffre Insee janvier 2022). D'où la raison du lancement du dispositif "Kantine à 1€", un tarif quotidien qui comprendra une entrée, un repas équilibré et un dessert.

Lutter contre les 'ti-pains chargés' et la malbouffe aux abords des lycées



Ce dispositif, d'un coût annuel de 23 millions d'euros (dont 8 millions pour la mise en place du dispositif), poursuit trois objectifs prioritaires. La première concerne le mieux-manger "pour mieux apprendre à l'école", martèle Huguette Bello pour qui manger à la cantine "aide à la persévérance et à la performance scolaire notamment pour les cours dispensés l'après-midi". "Rappelons qu'à La Réunion 1 enfant sur 3 est en situation de surpoids ou d'obésité notamment due à une nourriture déséquilibrée et souvent pas de très bonne qualité. De plus, la consommation de fruits et légumes est plus rare chez les jeunes : ces légumes seront tous les jours accessibles avec la cantine à 1€", assure la locataire de la Pyramide inversée.



Le deuxième objectif visé à travers ce dispositif, et non des moindres, est la réduction des inégalités alimentaires. Comme l'a rappelé la présidente de Région, le rôle joué par la cantine pour certains enfants et en particulier les plus modestes "est déterminant pour leur développement personnel". "Le repas du midi constitue pour certains enfants leur seul repas complet et équilibré de la journée. Les jeunes défavorisés fréquentent moins souvent les cantines et cela peut s'expliquer notamment pour des raisons économiques. La cantine à 1 euro c'est surtout et avant tout la cantine pour tous".



Dernier objectif visé par ce dispositif : redonner du pouvoir d'achat aux familles. "Après le prix de la bouteille de gaz, nous avons décidé d'aller encore plus loin dans l'accompagnement des familles très impactées par l'inflation et l'augmentation du prix des denrées alimentaires. Le prix du repas, qui s'établit autour de 3,20€, soit un coût annuel de 544€, est assez prohibitif pour de nombreuses familles", insiste la présidente. Ainsi, dès la rentrée prochaine, le coût à la charge de la famille avec l'aide régionale reviendra à 170€ annuels contre 544€ annuels sans l'aide de la Région.



Un reste à charge pour les familles de 170 euros annuels contre 544 euros auparavant



Au-delà de la question du tarif, la cantine à 1€ mise en avant par la collectivité régionale a également des objectifs d'éducation alimentaire des lycéens par la découverte des produits locaux, de l'apprentissage de l'équilibre nutritionnel ou encore la lutte contre le gaspillage alimentaire. Des conventions ont par ailleurs été signées entre la collectivité et les filières de production locales pour assurer une cantine de qualité. "Nous souhaitons que les élèves redécouvrent les bienfaits de la cantine et prennent l'habitude d'y manger. D'où la mise en place à la rentrée d'une semaine de découverte permettant à tous les lycéens de manger gratuitement à la cantine", terminé Huguette Bello.



Vice-présidente de la Région déléguée à l'éducation, Céline Sitouze s'attend à voir le nombre de demi-pensionnaires augmenter dans les lycées. "Nous n'avons que 25% de demi-pensionnaires, c'est peu. Nous avons un objectif de gagner 15% de plus et passer de 12.000 à 16.000", espère la conseillère régionale sainte-marienne. Elle ajoute : "En matière de sécurité, il est évident qu'il est préférable que les jeunes restent dans l'enceinte du lycée ce qui nous permettra par ailleurs d'accompagner les équipes pédagogiques pour la mise en place d'activité sur la pause méridienne".