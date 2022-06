Vidéo - La Région Réunion poursuit la résorption de sa dette

Patrick Lebreton a qualifié ce compte administratif 2021 "d'hybride", rappelant que les 6 premiers mois de ce CA avaient été consommés par la précédente majorité, la nouvelle ayant quant à elle "les six derniers mois à assumer".



Malgré les efforts entrepris par la majorité, le "Monsieur finances" de la collectivité ne crie pas tout de suite victoire car la majorité est toujours "au pied du mur". "Nous avons aussi un budget et un programme à réaliser. Nous avons à assumer la continuité de l'action publique et en même temps réaliser ce que nous avons promis, ce sur quoi nous nous sommes engagés dans la campagne d'avant premier tour mais aussi d'entre-deux tours", explique le vice-président de Région et maire de Saint-Joseph.



Le budget supplémentaire voté ce mardi matin par les conseillers régionaux porte d'ailleurs "la marque de cela", assure Patrick Lebreton, avec un budget qui acte par exemple la gratuité des manuels scolaires.