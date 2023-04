A la Une .

Vidéo - La Région Réunion célèbre en grande pompe ses 40 ans

La région Réunion fête cette année ses 40 ans. À cette occasion, différentes festivités sont organisées, comme hier après-midi où s'est tenue une séance solennelle dans l'hémicycle de l'hôtel de Région Pierre-Lagourgue, en présence de nombreux élus ayant marqué l'histoire de la collectivité. La présidente de la collectivité régionale, Huguette Bello, a rappelé l'importance de la Région Réunion pour la France et l'Europe. "Il est juste et normal que la France et l'Europe se retrouvent dans cette Région et que les moyens soient alloués pour que nous puissions rayonner", a indiqué Huguette Bello.