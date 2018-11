(Vidéo) La Possession : Tout allait bien, jusqu'à la 19ème minute...

On le sait, les choses se sont brutalement détériorées à la Possession en fin d'après-midi.



Jusque là, les Gilets jaunes occupaient pacifiquement la chaussée de la 4 voies, à l'entrée ouest de la route du Littoral.



On se demandait ce qui avait provoqué cette soudaine explosion de violence, avec jets de grenades lacrymogènes et assourdissantes d'un côté, et coups de galets de l'autre.



Il faut dire, circonstance aggravante, qu'à la Possession, la plage de galets est une source inépuisable de munitions en grenades péï...



Les deux camps se faisaient face, plus ou moins pacifiquement. Qu'est ce qui a provoqué l'embrasement?



En fait, nous avons retrouvé la vidéo d'un spectateur, côté manifestant, qui est très parlante.



Elle est très longue, près de 23 minutes, mais fort intéressante. On découvre que les manifestants étaient plus ou moins pacifiques. Ils plaisantaient même avec les gendarmes.



Tout le début de la vidéo est de ce point de vue très instructif, d'autant que celui qui s'est auto-proclamé "reporter" est doté d'un humour certain.



Et tout dérape à la 19ème minute. Quasi simultanément, un gendarme lance une grenade lacrymogène en direction de la foule tandis qu'un manifestant lance un galet en direction des gendarmes, presque à bout portant.



Qui a commencé? Les deux parties pourront se renvoyer la balle. Le genre de situation où chacun peut rejeter la responsabilité sur l'autre...



Dans la foulée, les galets ont fusé avec, en retour, les grenades des gendarmes.



Finalement, tout ça a débouché sur un monstrueux embouteillage quand les voitures qui venaient de Saint-Denis et étaient bloquées, se sont retrouvées prises entre les deux feux et ont décidé de faire demi-tour pour rentrer à St-Denis à contre-sens.