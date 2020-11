Vidéo - La Guadeloupe surprise par de fortes précipitations entraînant de nombreuses inondations

La Guadeloupe se situe toujours dans une masse d'air humide et instable à l'arrière de l'onde tropicale N°48, précisent les météorologues de la zone Antilles. Le niveau de vigilance orange est encore maintenu ce mercredi dans le département d’Outre-mer de l'Atlantique.



Ces précipitations abondantes ont provoqué de nombreuses inondations qui ont parfois, comme ici dans cette vidéo envoyée par un Zinfonaute installé en Guadeloupe, piégé des automobilistes.



Après une période d’accalmie la nuit dernière et ce mercredi matin, de nouvelles précipitations étaient attendues ce mercredi soir et jeudi. Elles seront localement abondantes selon les prévisionnistes.



Les cumuls de pluies ont dépassé par endroits les 200 mm en 24 heures. Les cours d'eau sont en crue et la population est invitée à limiter ses déplacements.