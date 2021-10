A la Une . Vidéo - La France remporte sa première Ligue des Nations

La France a battu l’Espagne en finale de la Ligue des Nations, 2 buts à 1. Les Bleus remportent ainsi leur première Ligue des Nations, la seule compétition qui manquait au palmarès de la FFF. Une victoire au bout d’un match renversant qui s’accompagne toutefois d’une polémique sur le but de Mbappé. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 11 Octobre 2021 à 09:35

L’enjeu n’était pas fondamental, mais l’obtention d’un nouveau titre fait tout de même plaisir. La France vient de remporter la deuxième édition de la Ligue des Nations, deux ans après le Portugal. Pour cela, les hommes de Didier Deschamps ont de nouveau offert un scénario sidérant.



Comme face à la Belgique en demi-finale, les Bleus ont paru totalement dépassés par leurs adversaires avant de se remobiliser et renverser une situation difficile.



Comme prévu, les Espagnols ont confisqué le ballon, tandis que les Français faisaient le dos rond en attendant une occasion. La première occasion n’arrive pas avant la 64e minute lorsque Théo Hernandez réalise la première frappe de son équipe qui vient mourir sur la barre transversale. Sur le contre qui suit, la Roja va ouvrir le score par Mikel Oyarzabal.



Une avance de courte durée puisque Karim Benzema va égaliser à peine 2 minutes plus tard d’une magnifique frappe enroulée depuis l’entrée de la surface.



Killian Mbappé va porter le coup de grâce à la 80e minute sur une contre-attaque. Le natif de Bondy dribble le portier espagnol à la manière du brésilien Ronaldo. Néanmoins, l’arbitre va demander l’assistance de la VAR pour un hors-jeu de l’attaquant français. Si ce dernier apparaît bien hors-jeu, l’arbitre va estimer que c’est un défenseur espagnol qui l’a remis en jeu en touchant le ballon. Le but est validé et l’Espagne ne reviendra pas au score.



La France remporte donc le dernier trophée qui n’était pas dans son armoire. De bon augure avant le mondial dans 14 mois ?







