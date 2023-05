A la Une . Vidéo - La France peut-elle gagner l’Eurovision avec cette chanson ?

La France va-t-elle enfin remporter son sixième titre à l’Eurovision après ceux de 1958, 1960, 1962, 1969 et 1977 ? Réponse cette nuit après la prestation de La Zarra. Par LG - Publié le Samedi 13 Mai 2023 à 10:06

Bientôt cinquante ans d’attente et peut-être une délivrance ce samedi soir. La chanteuse québécoise La Zarra, de son vrai nom Fatima Zahra Hafdi, a la lourde responsabilité de briller aussi fort que Marie Myriam qui, en 1977 avec son célèbre titre L'Oiseau et l'Enfant, avait remporté le 22e concours Eurovision de la chanson.



"Je suis une grande admiratrice des plus belles voix françaises comme Edith Piaf, Barbara, Dalida mais aussi Céline Dion", déclarait La Zarra au moment de présenter sa chanson "Evidemment".



"C’est un hymne français sur l'amour universel, l'amour de soi, l'amour d'un bonheur absolu dans un monde si complexe, la bataille d'une vie pour arriver à l'amour sincère", affirmait Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation française à l'Eurovision.



"Je suis contente, j'ai hâte de voir les réactions de tout le monde. J'ai confiance en ma chanson. Je sais qu'elle va plaire", expliquait La Zarra à propos de sa chanson, avant d'ajouter : "Je suis perfectionniste. On a passé 48 heures sans dormir juste pour mixer la chanson. C'est très important pour moi d'offrir une chanson qualitative qui représente la France avec un beau message."



L'artiste, qui s’était fait connaître en 2021 avec son tube "Tu t'en iras", a-t-elle une chance de décrocher la première place tant convoitée face aux 25 autres pays toujours en lice après les demi-finales qui se sont déroulées en milieu de semaine et qui ont opposé les 36 candidats ?