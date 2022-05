A la Une . Vidéo - La France a-t-elle une chance de remporter (enfin ) l’Eurovision ?

C’est ce samedi que se déroule à Turin la grande finale de l’Eurovision. La France sera représentée par le groupe Alvan & Ahez qui tentera de mettre fin à 45 ans de disette. Par NP - Publié le Vendredi 13 Mai 2022 à 18:05

La dernière fois que la France a remporté l’Eurovision, Valéry Giscard d’Estaing était président de la République, Michel Platini ne comptait qu’une poignée de sélections en équipe de France et le deuxième choc pétrolier n’avait pas eu lieu.

Depuis 1977 et la victoire de Marie Myriam, le pays attend donc de remporter le plus grand radio-crochet du monde. Un succès qui a échappé de peu à Barbara Pravi l’année dernière, arrivée sur la seconde marche du podium.



Pour tenter de décrocher enfin une 6e victoire française dans ce concours, les téléspectateurs ont choisi de faire confiance au groupe Alvan & Ahez lors des sélections en mars dernier. Ce groupe originaire de Bretagne va tenter de séduire l’Europe en chantant dans leur langue régionale.



Et vous, pensez-vous que le groupe peut remporter la victoire ?