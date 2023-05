A la Une . Vidéo - La Foire de Bras-Panon revient pour une 44e édition : "L'endroit où la créativité et l'innovation rejoignent la tradition"

Vitrine incontournable de l’agriculture péi, la Foire de Bras-Panon fera son grand retour du 12 au 21 mai prochains. Pour sa 44e édition, la manifestation, qui accueillera pas moins de 250 exposants a retenu pour thème cette année "notre terre, mère nourricière", avec un accent mis sur l'éco-responsabilité. "On veut être une vitrine du respect de l'environnement, de la production locale et de la qualité de l'alimentation pour nos enfants", indique le maire de la cité panonnaise, Jeannick Atchapa. Par SI - Publié le Vendredi 5 Mai 2023 à 10:37

Un point presse a été organisé ce jeudi à la mairie, en présence de tous les partenaires de l’événement (mairie, Département, Région, Cirest, Chambre d’agriculture, FRCA). Une manifestation qui retrouve peu à peu de sa vigueur depuis l'an dernier, car pas épargnée par la crise covid mais aussi par une édition 2019 catastrophique sur le plan budgétaire, avec plus de 900.000 euros de déficit.



Comme à l’accoutumée, la Foire agricole réunira sur le Champ de foire de Bras-Panon les traditionnels manèges et attractions, les concerts et bien sûr une ferme des animaux. Sur les 250 exposants présents, on comptabilise 66 exposants commerçants, 84 forains, 100 exposants du secteur agricole, pour plus de 130 emplois saisonniers directs créés.



Parmi les principales nouveautés pour cette édition 2023 : une zone de tri des déchets pour les exposants, une loterie gratuite pour gagner un tracteur d'une valeur de 16.000 euros, la mise en place d'une matinée silencieuse pour permettre aux personnes porteuses de handicap notamment autistiques de profiter de l'évènement, le lancement d'un dispositif zéro enfant perdu, un championnat des confituriers d'Outre-mer ou encore un "Espace 100% Péï".



Bientôt une marque "Foire agricole de Bras-Panon"



Dans cet espace, la production locale sera "plus que jamais" mise en avant, assure Jeannick Atchapa, avec près de 200m2 aménagés dans une petite maison créole et axé sur la valorisation des produits locaux. "Nous aurons dans cet Espace 100% Péï des cooking shows quotidiens avec l'association de nombreux produits comme la vanille, les escargots, des champignons de Paris, des tubercules. La Foire de Bras-Panon doit être l'endroit où la créativité et l'innovation rejoignent la tradition", argue Jeannick Atchapa, qui souhaite voir émerger à terme une marque "Foire agricole de Bras-Panon" de façon à donner de la visibilité à la production agricole réunionnaise. À ce titre, une conférence B to B (business to business) sera organisée avec une chaîne nationale, à destination des agriculteurs locaux, afin de permettre à ces derniers d'écouler plus facilement leurs produits.



Outre la mise en valeur de l'agriculture locale, la Foire agricole de Bras-Panon est également l'occasion pour la municipalité de faire-valoir la promotion de son territoire. "Vous avez en l'espace de 10 jours entre 150.000 et 200.000 visiteurs recensés chaque année. Ce flux génère un courant d'affaires exceptionnel. La manifestation ne s'arrête pas qu'au Champ de Foire : on propose maintenant la découverte de Bras-Panon avec la possibilité de faire des balades contées avec l'office de tourisme, de faire des randonnées avec le Parc national, sans oublier d'effectuer des survols en hélico jusqu'au Trou de Fer avec tarifs préférentiels", poursuit l'édile panonnais.







La Foire agricole ne serait pas ce qu'elle est sans son plateau musical et artistique. Outre l'élection de Miss Bras-Panon qui aura lieu le vendredi 12 mai, le public pourra assister aux performances de nos artistes locaux, attendus en nombre sur le dancefloor du Champ de Foire et pas des moindres : Séga El, Davy Sicard, Lindigo, Benjam, Ziskakan, Maya Kamaty, Kaf Malbar, Missty, Gwendoline Absalon, Kom Zot, Marie-Alice Sinaman, Natty Dread, Léa Churros, Danyèl Waro, Lorkès Bann Dalon, Clara, Cassiya et Désiré François... Rarement une manifestation aura réuni autant de pointures locales. Une mise en avant de la musique locale qui avait déjà emballé le public l'an dernier et qui répondra présent à n'en pas douter pour cette 44e édition de la Foire agricole. L’entrée reste gratuite pour les Panonnais via le Pass Vanille et reste accessible pour toute une famille avec un tarif de jour comme de nuit, allant de 1 à 3 euros. Une billetterie qui se modernise également en proposant des tickets dématérialisés : en se rendant sur le site https://www.braspanon.re/foire/ , les festivaliers pourront acheter et imprimer leur(s) ticket(s) et les stocker directement sur leur smartphone. Un gain de temps non-négligeable qui permettra aux plus connectés d'entre vous d'entrer directement dans la Foire sans passer par les interminables files d'attente aux guichets. En partenariat avec la Cirest, des navettes gratuites effectueront les liaisons entre le Champ de Foire et les 5 parkings mis à disposition pour un total de 2.500 places (chemin de la gendarmerie, école Narassiguin, complexe sportif Paul-Moreau, chemin du collège et chemin CFR).La Foire agricole ne serait pas ce qu'elle est sans son plateau musical et artistique. Outre l'élection de Miss Bras-Panon qui aura lieu le vendredi 12 mai, le public pourra assister aux performances de nos artistes locaux, attendus en nombre sur le dancefloor du Champ de Foire et pas des moindres : Séga El, Davy Sicard, Lindigo, Benjam, Ziskakan, Maya Kamaty, Kaf Malbar, Missty, Gwendoline Absalon, Kom Zot, Marie-Alice Sinaman, Natty Dread, Léa Churros, Danyèl Waro, Lorkès Bann Dalon, Clara, Cassiya et Désiré François... Rarement une manifestation aura réuni autant de pointures locales. Une mise en avant de la musique locale qui avait déjà emballé le public l'an dernier et qui répondra présent à n'en pas douter pour cette 44e édition de la Foire agricole.