A la Une .. Vidéo - La Foire agricole de Bras-Panon fait son grand retour après deux ans d'absence

Après deux années d’absence due notamment à la crise sanitaire, la Foire Agricole de Bras-Panon revient pour une 43e édition du 13 au 22 mai prochains. Cette manifestation, qui attire chaque année entre 100.000 et 200.000 visiteurs, sera placée sous le thème de "l'agriculture 3D" à savoir "durable, dynamique et diversifiée". Par SI - Publié le Vendredi 6 Mai 2022 à 10:54





"L'agriculture réunionnaise a connu trois crises majeures ces dernières années : la crise climatique, de multiples inondations ,sans oublier la crise de la guerre avec l'Ukraine", tient à rappeler le maire de Bras-Panon, Jeannick Atchapa. Ce dernier veut profiter de la tenue de cette foire agricole pour "trouver des réponses" et expliquer que les conséquences qui ont découlé de ces crises sont avant tout "conjoncturelles" et que l'État "apporte déjà des réponses compensatoires", "tout comme les élus de La Réunion qui peuvent accompagner ce pan de l'économie". C'est le message passé par le premier magistrat ce mercredi lors de l'assemblée générale de l'association des maires de La Réunion.



À l'honneur cette année, "l'agriculture 3D". Sous cet acronyme, les organisateurs souhaitent en effet mettre en avant une agriculture "durable" pour répondre aux besoins du présent "sans compromettre l'avenir et faire face aux enjeux climatiques". "Diversifiée" également en trouvant des solutions alternatives au socle canne/sucre afin d'aller vers un maximum d'autosuffisance alimentaire. "Dynamique" enfin car l'agriculture locale, qui fait face à de nombreux défis, est dans une phase d'amplification et d'accélération des pratiques et des productions. "On a voulu faire confiance aux artistes locaux vu que la manifestation met en avant l'agriculture locale. Nous avons donc décidé d'associer tout cela et faire une belle foire avec l'ensemble des Réunionnais", poursuit le maire de Bras-Panon.



Parmi les principales nouveautés cette année, notons la mise en place d'un stand institutionnel "Bras-Panon, terre d'expérimentation", la tenue sur la place Michel-Debré d'un marché de producteurs lakour du 15 au 22 mai, la possibilité de survoler le Trou de Fer et une partie de la région Est, une visite guidée de la coopérative Pro Vanille, visite d'une ferme pédagogique avec possibilité pour les enfants de nourrir les animaux, sans oublier la très attendue mise en place du Pass'Vanille à destination des Panonnais.



Annoncé en février dernier lors d'un conseil municipal, ces derniers pourront de nouveau



Après un week-end d'ouverture avec la traditionnelle élection de Miss Bras-Panon le vendredi 13 mai, le célèbre défilé inaugural le samedi à 9h et la mise en place du marché lakour le dimanche 15 mai, le public pourra assister à différentes journées thématiques : les métiers agricoles (vendredi 13 mai), la filière bovine (dimanche 15 mai), la canne à sucre (lundi 16 mai), la vanille (mardi 17 mai), la filière porcine (mercredi 18 mai), la filière végétale (jeudi 19 mai), l'élevage (vendredi 20 mai) et enfin la filière caprine et apicole (samedi 21 mai).



Concernant le plateau artistique qui animera les soirées, place à une programmation 100% locale : Séga'El, Emmanuelle Ivara et la danseuse Wendy, Médérice, Clara, T-Matt, Lindigo, Zambavil, Jim Fortuné, Frédéric Joron, Sista Flo, Raggatac, Benjam, Malkijah, DJ Sebb, Kaf Malbar, Davy Sicard, Manu Kdé ou encore Alain Ramanisum... La nouvelle vague sera également représentée par Ben Varaine, Lea Churros, Junior, PLL, Soan et bien d'autres encore. Absent depuis deux ans des planches réunionnaises, l'humoriste Johnny Guichard fera son grand retour avec un nouveau spectacle.



Quatre concours seront par ailleurs organisés à la Cuisine centrale de Bras-Panon afin de valoriser les produits locaux et la créativité des artisans : thème pat'cochon (lundi 16 mai), thème patate douce et ananas (mercredi 18 mai), thème cacao péï et miel letchis (samedi 21 mai) et thème palmiste et poisson rouge (dimanche 22 mai). L'an dernier, la manifestation n'avait pas pu se tenir en raison du contexte sanitaire et avait été remplacée par un marché de producteurs pour les professionnels et le public mais sans la présence d'artistes ni de forains. Pour cette édition 2022, la manifestation, en partenariat avec la FRCA, la Chambre d'agriculture, la Cirest, le Département et la Région, mettra en avant les produits du terroir réunionnais ainsi que le savoir-faire de nos artisans locaux. Nous avons donc décidé d'associer tout cela et faire une belle foire avec l'ensemble des Réunionnais", poursuit le maire de Bras-Panon.

Parmi les principales nouveautés cette année, notons la mise en place d'un stand institutionnel "Bras-Panon, terre d'expérimentation", la tenue sur la place Michel-Debré d'un marché de producteurs lakour du 15 au 22 mai, la possibilité de survoler le Trou de Fer et une partie de la région Est, une visite guidée de la coopérative Pro Vanille, visite d'une ferme pédagogique avec possibilité pour les enfants de nourrir les animaux, sans oublier la très attendue mise en place du Pass'Vanille à destination des Panonnais. Ils devront pour cela s'inscrire dès à présent sur le site www.passvanille.re ou en allant directement dans l'un des deux guichets situés à l'accueil du CCAS-Rivière du Mat et dans les locaux d'ADP (ancien MJC de Bras-Panon) aux horaires habituels. Le demandeur aura également la possibilité de s'inscrire sur place durant toute la durée de la Foire agricole. La Mairie de Bras-Panon met également à disposition deux numéros de téléphone : 0692 70 47 42 et 0692 60 87 72. Foire agricole de Bras-Panon du 13 au 22 mai

Tarifs et billetterie :

Ouverture au public à partir de 9h et plateau artistique à partir de 19h

Enfant de moins de 2 ans : gratuit

Visiteur portant une carte PMR : gratuit sur présentation d'un justificatif à l'entrée

Enfants (3/12 ans révolus) : 2 euros

Adultes : 3 euros

Agriculteurs : 2 euros

Groupe de 10 personnes et plus : 1 euro

Visiteur porteur d'un Pass'Vanille : Gratuit sur présentation du badge à l'entrée