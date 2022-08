A la Une . Vidéo - La Fédération Professionnelle Indépendante de la Police s’implante à La Réunion

La FPIP (Fédération Professionnelle Indépendante de la Police) sera dorénavant représentée à La Réunion. Cyril Hemardinquer, secrétaire national en charge de la communication et du contentieux administratif, est venu de métropole afin de faire un état des lieux de la situation sécuritaire sur l’île, recueillir les doléances spécifiques aux problématiques locales, et mettre en place le nouveau délégué départemental, Vincent Vidot, brigadier-chef de l’unité cynophile de la Compagnie départementale d’Intervention basée à Saint-Denis. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 31 Août 2022 à 11:17

"Nous nous réjouissons de l’arrivée de 70 policiers de la métropole au premier septembre afin de renforcer les effectifs. Néanmoins, l’accueil de ces collègues doit se faire de manière décente et il y a beaucoup à faire pour mettre à niveau les infrastructures. Vestiaires, bureaux, tous les aspects logistiques sont encore loin d’être au niveau", indique Cyril Hemardinquer.



"Il y a beaucoup de points positifs ici, notamment la création d’une section d’intervention sur Saint-Pierre, composée de 19 policiers, pour laquelle nous demandons un rattachement fonctionnel au Service Territorial de Sécurité Publique de Saint-Denis. Il y a également l’unité canine qui monte en effectif, la mise en place d’une collaboration entre les effectifs de police municipale et de police nationale sur Saint-Pierre par l’instauration de patrouilles mixtes ainsi que l’arrivée l’année dernière du Commissaire Martinez à la tête du Service Territorial de Sécurité Publique, un homme aux qualités humaines exceptionnelles et très ouvert au dialogue social", ajoute le secrétaire national.



"Nous constatons aussi un lot d’aspects négatifs sur lesquels nous serons très vigilants tels que la mise en place du télétravail comme en métropole avec des dotations d’ordinateurs portables sécurisés NOEMI, le maintien du "classement" pour les mutations de Saint-Denis vers Saint-Pierre ainsi que la rénovation du commissariat de police du Port.



Nos revendications immédiates et spécifiques portent essentiellement sur la lutte contre le phénomène recrudescent du "Moringué", tradition mahoraise de combat de rue, qui se traduit par des violents affrontements de bandes rivales tous les week-ends, notamment au stade de Champ Fleuri à Saint-Denis, ayant donné lieu ce samedi à une intervention de la brigade canine, de la BAC, des unités de police secours, ainsi que de la compagnie départementale d’intervention, pour mettre fin à une altercation à coups de sabre.



Nous souhaitons également une stricte application de la loi et l’accroissement du périmètre police sur les communes de Saint-Louis, Le Tampon, Saint-Benoit et Saint-Joseph afin d’optimiser non seulement l’aspect opérationnel mais aussi de permettre d’importantes ouvertures de postes pour répondre aux nombreuses demandes de mutation des policiers originaires de La Réunion et exerçant en métropole", conclut Cyril Hermadinquer.







Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur