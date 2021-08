Vidéo - La FSU interpelle la Région sur l’avenir incertain de personnels affectés dans les lycées

La Fédération syndicale unitaire (FSU) Territoriale monte au créneau. Sa délégation était reçue ce mardi matin par des collaborateurs de la présidente de Région Huguette Bello à la Pyramide inversée.



Le syndicat relaye l’inquiétude de contractuels de la collectivité dont l’affectation dans les lycées évolue à ce jour sur des sables mouvants.



C’est le cas de plus de 70 agents dont le contrat s’est terminé le 5 juillet alors que « les chefs d’établissement ne cessent de faire remonter le besoin crucial dans les lycées », signale Christian Picard, secrétaire départemental de la fédération syndicale unitaire (FSU) Territoriale.



Une charge de travail décuplée depuis un an et demi et l’application des protocoles sanitaires dans les établissements dont a la charge la collectivité régionale. D’où l’interrogation de la FSU quant au non renouvellement de cette main-d’oeuvre prévue pour soutenir les proviseurs dans les missions quotidiennes de leur établissement comme la surveillance ou l'hygiène.



Le second problème soulevé ce matin aux collaborateurs de la présidente tient dans l’avenir là aussi en pointillés d’une trentaine de candidats admis sur liste principale de vacance d’emploi.



Pour comprendre le noeud du problème, il faut savoir qu’une déclaration de vacance d’emploi (DVE) - lancée habituellement pour remplacer du personnel en congés maladie par exemple - pour 170 postes avait été lancée par la collectivité. Or, seules 140 personnes ont été retenues. Donc une trentaine est restée sur le carreau pour une raison qu’on ignore pour le moment, fait savoir Christian Picard.



On attend que ces personnes sur liste complémentaire soient admises en priorité, annonce-t-il en insistant sur l’ambition qu’il s’est assignée d'accompagner ces candidats dont l'avenir est incertain.



La FSU espère obtenir une réponse de la collectivité ce mardi soir.