Vidéo - La Chambre de métiers pleine d'espoirs pour 2021

Après une année 2020 éprouvante sur le plan sanitaire et économique, Bernard Picardo est plein d'espoirs pour 2021. Profitant de la cérémonie de présentation des voeux à la presse, le président de la chambre consulaire a salué ce jeudi les différents dispositifs mis en place durant l'année écoulée, "qui ont permis le maintien de notre tissu économique". Par Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 21 Janvier 2021 à 15:34 | Lu 344 fois

"Les artisans ont passé une année très compliquée aussi bien sur le plan économique que psychologique. Malgré tout, lorsqu'on fait le bilan de l'année 2020, on voit que les chiffres ne sont pas aussi catastrophiques au niveau de l'artisanat", lance Bernard Picardo. En effet, en raison de la crise sanitaire et de ses conséquences (confinement, fermetures administratives, contraintes au niveau des déplacements), la Chambre a certes enregistré moins d'immatriculations mais aussi moins de radiations (environ 900) au niveau du répertoire des métiers en 2020.



Preuve pour Bernard Picardo que les dispositifs mis en place par l'Etat, l'Europe et la Région, "sans oublier les accompagnements que nous avons pu faire à la Chambre de métiers", ont permis de maintenir le tissu économique local et mais aussi de préparer les artisans au rebond économique tant attendu en 2021.



Le patron de la chambre consulaire tient également à remercier les Réunionnais, "qui ont joué le jeu" auprès des artisans durant le confinement, "en privilégiant les circuits courts et en gardant ce lien avec les entreprises artisanales". "Bien que difficile, cette année 2020 aura eu le mérite de prouver à tout le monde l'importance du monde artisanal et de toute cette richesse qu'il y a dans nos métiers. Je ne cesserai jamais de le répéter: les entreprises artisanales, qui sont plus de 21 000 dans l'île et réparties dans toutes les communes et tous les quartiers, créent de la richesse sur notre territoire", termine-t-il.





Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur