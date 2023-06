A la Une . Vidéo - La CRC confirme le redressement budgétaire de Ste-Marie : "Plus qu'un encouragement" pour Richard Nirlo

Après plusieurs mois de tumultes, Richard Nirlo et sa majorité reconstituée en partie peuvent désormais entrevoir l'avenir avec un plus de sérénité. En effet, à l'occasion du conseil municipal de Sainte-Marie qui s'est tenu ce vendredi, les élus ont eu à se pencher sur le rapport d'observations définitives de la Chambre régionale des comptes pour les exercices 2017 à 2022 ainsi que sur l'avis budgétaire de cette même CRC sur l'année 2022. Une Chambre qui confirme la trajectoire de redressement entreprise par la majorité sainte-marienne, l'incitant à poursuivre dans ses efforts pour une résorption totale du déficit dès la fin de cette année. Pour le plus grand plaisir du maire qui voit là "le début du commencement de quelque chose". Par SI - Publié le Samedi 3 Juin 2023 à 06:39



Ste-Marie : Une majorité retrouvée et un déficit résorbé de moitié

De quoi redonner "du baume au cœur" et un sourire à peine voilé à Richard Nirlo qui y voit là "la preuve" du travail engagé - non sans mal - avec ses services mais qui lui a coûté une partie de sa majorité. "C'est encourageant même s'il reste encore beaucoup de travail à faire", lance le maire de Sainte-Marie qui s'attend à retrouver dans les prochaines semaines un "fonctionnement normal".



"Mon souhait c'était qu'il fallait commencer par le commencement, ce que certains élus n'ont pas compris en raison d'une certaine impatience, ce que je peux comprendre. Mais je n'arrêtais pas de leur dire qu'il fallait d'abord rétablir la situation financière de cette commune pour faire ensuite le reste", rappelle Richard Nirlo.



Dans son avis , la CRC assure que "les mesures de redressement prises par la commune de Sainte-Marie sont suffisantes au titre de l'année 2023". Des efforts qui devront être maintenus "jusqu'à la résorption complète du déficit de son budget". Mais au vu, déjà, de la résorption de près de la moitié du déficit de près de 20 millions de la collectivité en une année, la Chambre est formelle : "au vu de la nouvelle trajectoire budgétaire prise par la commune, l'équilibre global, par section, et le petit équilibre défini à l'article L.1612-4 du CGCT, pourraient être retrouvés au résultat de clôture 2023". Un retour dans le vert permis "sous réserve notamment de la réalisation des recettes d'un montant de 7,8 millions d'euros liées aux cessions d'immobilisation et du virement entre sections de 6,5 millions d'euros".



"Redressement ne veut pas dire retour à l'équilibre"



Si elle ne remet pas en cause "par principe" l'avis budgétaire de la CRC, Céline Sitouze a tout de même indiqué à Richard Nirlo que "le redressement ne veut pas dire retour à l'équilibre". "Nous sommes toujours déficitaire de 10 millions d'euros, il faut garder ça en tête", tempère l'élue de l'opposition qui tient à rappeler au maire que les exercices analysés par la CRC vont de 2017 à 2022, "alors que Richard Nirlo est en fonction depuis 2018". "L'essentiel des comptes analysés relèvent de sa responsabilité. Il ne peut pas donc dire "je veux tourner la page" et passer à autre chose de façon définitive", relève-t-elle.



Et quant à la possibilité de résorption totale du déficit d'ici la fin de l'année, Céline Sitouze ne cache pas sa surprise de voir une collectivité effacer 18 millions d'euros de déficit en deux années. Elle estime que si la commune est en mesure d'effacer cette dette, "cela veut dire qu'on aurait jamais dû être dans une telle situation". "Cela montre que les capacités financières de Sainte-Marie vont au-delà des capacités financières des autres communes. Si on est en capacité de faire ça pour la fin 2024, pourquoi mettre fin à des projets comme l'école de Beauséjour ou mettre en souffrance des associations ?", s'interroge-t-elle. Elle ajoute : "il ne s'agit pas uniquement de combler un déficit, il s'agit d'assurer le quotidien des Sainte-Mariens".



La tempête est-elle définitivement passée ? Malgré une certaine sérénité retrouvée, les affaires de ces dernières semaines prouvent que tout est encore possible à Sainte-Marie (



La tempête est-elle définitivement passée ? Malgré une certaine sérénité retrouvée, les affaires de ces dernières semaines prouvent que tout est encore possible à Sainte-Marie ("Le complot de Jean-Louis Lagourgue contre Richard Nirlo"). Réponse dans les prochaines semaines...