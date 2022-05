La grande Une Vidéo - LGBTQIA+ : Un mois pour "Queeriser" La Réunion

La communauté LGBTQIA+ réunionnaise est à l’honneur en ce mois de mai, mois des visibilités. Du 17 mai au 25 juin, de nombreux rendez-vous sont proposés, ils s’inscrivent dans une démarche de lutte contre les discriminations que subissent les personnes de la diversité des identités de genre, sexuelle et romantique à La Réunion. Par NP - Publié le Jeudi 12 Mai 2022 à 14:22









La Marche des visibilités, “ce n’est pas une Gaypride”



L’un des gros temps forts de ce mois des visibilités sera la seconde édition de la Marche des visibilités LGBTQIA+ qui se tiendra le samedi 21 mai prochain, à Saint-Denis.



Pour être parés le jour-j, les ateliers pancartes continuent, le 7 mai sous les kiosques de Grand Bois au front de mer de Saint-Pierre et le 14 mai au centre LGBTQIA+ à Saint-Denis.



L’événement se veut festif. "Ce n’est pas une gaypride mais un événement engagé”, prévient Samuel Perche de l'association Requeer. Il s’agit avant tout d’un message politique contre les discriminations.



Avant la marche, les participants se donnent rendez-vous dès 9h00 au Jardin de l’État. Une marche qui prendra la forme d’un village associatif réunissant associations LGBTQIA+, associations de prévention, de santé sexuelle, d’égalité et de lutte contre les discriminations.



Dès 13h00, les participants défileront dans les rues de saint-Denis pour rejoindre le Square La Bourdonnais.



Après la marche, la soirée se prolongera au Kabardock au Port pour le retour des Electropicales Le Club Queer, avec Lazy Flow et Sylvere du collectif La Creole (Paris), sans oublier Heroes Lan K, Virtual Malicia et Aurélie Zemire à partir de 19h00.

Le “Ball la poussière”



Un “Ball la poussière” haut en couleur aura lieu le lendemain à la cité des Arts de Saint-Denis. Au programme, concours de beauté, de mode et de danse mais aussi des invités surprises, des grands prize surprises.







L’objectif étant de “Queeriser” l’île et mettre en avant la communauté LGBTQIA+ réunionnaise, projections débat, atelier d’écriture avec Estel Coppolani, whorkshop Voqguin, groupes de parole, divers ateliers artistiques et expositions aux quatre coins de l’île viendront rythmer le mois des visibilités dont



A noter qu'une deuxième Marche des visibilités devrait avoir lieu à Saint-Pierre le samedi 18 juin.