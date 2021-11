A la Une . Vidéo - L'union sacrée des syndicats autour de la future convention canne

Face au flou qui entoure les contours de la future convention canne 2021-2027, les plus importants syndicats du monde agricole ont décidé de mettre de côté leurs différends et d'unir leurs forces. Une grande première dans l'île. Par Samuel Irlepenne - Publié le Lundi 8 Novembre 2021 à 18:28

Réunis ce lundi dans la salle du conseil municipal de Bras-Panon en présence du maire Jeannick Atchapa et du président de la Chambre d'agriculture Frédéric Vienne, la CGPER, JA, l'UPNA et la FDSEA - bien qu'absente de ce tour de table -, ont acté la création de "l'intersyndicale agricole de La Réunion". Le but : préparer au mieux les stratégies de développement du monde agricole et particulièrement les grands enjeux qui touchent l'ensemble des filières agricoles du territoire.



Le choix du lieu n'a pas été décidé au hasard par les différents interlocuteurs, la commune de Bras-Panon accueillant tous les ans sa traditionnelle foire agricole rassemblant des dizaines de milliers de personnes chaque année. Certain du succès de cette intersyndicale, le maire de Bras-Panon prend déjà rendez-vous pour l'an prochain à l'occasion de la future foire qu'il espère être le lieu de la signature de la future convention canne.



De âpres négociations s'annoncent



Même si les négociations autour de la future convention canne s'annoncent extrêmement compliquées, "pires que 2017", prévoit déjà le président de la Chambre d'agriculture Frédéric Vienne, les syndicats signataires de cette intersyndicale espèrent néanmoins arriver "à mieux se faire entendre", aussi bien auprès des acteurs institutionnels qu'avec Tereos.



Se faire entendre notamment sur les contraintes pesant sur l'agriculture réunionnaise - entre besoins de modernisation et de dérèglement climatique - sur son modèle économique, sans oublier les contraintes liées à notre insularité. "On ne doit pas conserver juste la filière parce qu'elle fait partie de notre histoire ou de notre culture mais la préserver également comme une filière authentique composée de vrais professionnels", a rappelé le patron de la chambre verte.



Jean-Michel Moutama, de la CGPER, tient de son côté à rappeler que les problématiques rencontrées par les syndicats agricoles "sont les mêmes à 95%".



"Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes"



"On se focalise souvent sur les 5% qui nous séparent mais il faut arrêter avec ça car la situation des planteurs de canne est très dangereuse. On se retrouve là sur un sujet commun, à savoir la convention canne car tout le monde est dans le même bateau. Nous nous devons de rester unis face aux enjeux, face à l'Etat, à l'Europe et aux industriels. Le staff ingénierie de Tereos est déjà au travail et nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes", ajoute-t-il.



Si sur le papier, la présence de la FDSEA au sein de cette intersyndicale ne fait aucun doute, le syndicat agricole, majoritaire dans l'île, était tout de même absent cet après-midi à Bras-Panon, même si son ancien président Frédéric Vienne était bien présent mais pour le compte de la Chambre d'agriculture.



Une absence surprenante pour l'ensemble des signataires alors même que le syndicat avait pris part aux discussions menant à la création de la nouvelle entité. Mais le plus important est ailleurs indique le nouveau président des Jeunes Agriculteurs, Guillaume Sellier. "Il faut être honnête : les négociations à venir s'annoncent très compliquées, nous avons des bruits de couloir indiquant que Tereos n'aurait plus de sous à mettre sur la table. Tout va dépendre de l'engagement de l'Etat sur le moyen et long terme", argue le leader des JA. Sans cela, "il n'y aura pas de convention canne", poursuit-il.