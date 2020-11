A la Une .. Vidéo - L'un des meilleurs pizzaïolos du monde est à La Réunion

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat accueille Eric Riem, fondateur de l'Ecole française de Pizzaïolo. Par Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 19 Novembre 2020 à 11:51 | Lu 2009 fois

La CMA (Chambre de Métier et de l'Artisanat) compte parmi ses formateurs, Eric Riem, vice-champion du monde et 5 fois champion de France. Celui qui a créé l'Ecole française de Pizzaïolo est sur l'île jusqu'à demain. Il a pu former 8 apprentis au sein de l'URMA Sainte-Clotilde.



La formation de pizzaïolo a été mis en place par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat depuis deux ans. Les apprentis travaillent en alternance dans les entreprises. Eric Riem assure que le niveau des jeunes en formation est équivalent à celui de la métropole.



Le vice-champion de pizzaïolo a aussi donné son avis sur les pizzas vendues à La Réunion : "Il y a beaucoup d'originalité dans les pizzas, il y a beaucoup de pizzas au poulet, avec des saucisses créoles, du boudin. J'ai vu de tout ! Finalement, il y a pas beaucoup de pizzas classiques !"







Samuel Irlepenne

