Vidéo - L’opération Wuambushu démarre avec les "opérations de sécurisation"

Ce lundi 24 avril, les forces de l'ordre ont démarré l'opération avec des premières actions dites de "sécurisation". Elles consistaient notamment à enlever les barrages de route créés par les clandestins.



"Notre objectif c’est que nos opérations de sécurisation se poursuivent. On est là pour donner de la sécurité aux Mahorais. On est là pour que les gens circulent librement. On est là pour que tous les jours on puisse aller travailler normalement et qu’on reprenne une vie normale. Et donc on viendra aussi souvent que nécessaire, y compris dans ces quartiers où les délinquants ont manifestement pas envie qu’on vienne", a déclaré le préfet de Mayotte Thierry Suquet ce lundi après-midi en forme de bilan pour cette première journée de cette opération hors normes.