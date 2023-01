A la Une .. Vidéo - L'instigateur de la retraite à 65 ans en Suède met en garde Emmanuel Macron : "Ne pas recopier le modèle suédois"

Si le gouvernement ne cesse de se baser sur ses voisins européens pour justifier sa réforme des retraites et l'allongement de la durée des cotisations, des voix venues de Suède déconseillent à Emmanuel Macron de ne pas suivre le même chemin. Dans un entretien accordé à BFMTV, Karl Gustaf-Scherman, l'homme qui a réformé le modèle de retraites suédois il y a 20 ans en le portant à 65 ans, conseille au président français "de ne pas recopier le modèle suédois". Par NP - Publié le Lundi 23 Janvier 2023 à 12:01

À l'époque responsable de la Sécurité sociale suédois, Karl Gustaf-Scherman, dit aujourd'hui "regretter" son choix. Il s'en explique : "Il faut que les gens travaillent plus longtemps, mais on ne le leur explique pas. Et nous n’aidons pas ceux qui en ont besoin". Pour rappel, l'âge légal du départ à la retraite en Suède est de 65 ans mais comme confié par Karl Gustaf-Scherman, "beaucoup de personnes qui pourraient travailler jusqu'à 65 ans ne le font pas". L'âge moyen de départ à la retraite dans le pays scandinave est de l'ordre de 62 ans.



Il conseille donc au président français et à son gouvernement "de ne pas recopier le modèle suédois", les incitant à "une réforme française".



🇸🇪 Retraites: Karl Gustaf-Scherman, qui a porté l'âge légal à 65 ans en Suède, invite Emmanuel Macron "à ne pas recopier le même modèle" pic.twitter.com/FM1DAgaij2

— BFMTV (@BFMTV) January 22, 2023