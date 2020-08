La grande Une Vidéo - L'initiateur de la pétition pour l’obligation des tests et de la septaine explique sa démarche

Un citoyen de La Réunion a lancé une pétition en ligne cette semaine afin de rendre obligatoires la septaine et les tests à +7 jours pour entrer sur notre île. Jérôme Manicom espère ainsi obtenir 100.000 signatures afin que cela puisse remonter au plus haut niveau de l’État. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 19 Août 2020 à 15:27 | Lu 689 fois





Avec près de 10.000 signatures actuellement, il espère atteindre les 100.000 afin de pouvoir alerter le ministre des Outre-mer, le préfet, le Premier ministre et même le Président de la République.



"Aujourd’hui, on voit clairement qu’il y a des personnes qui sont contaminées et contaminantes, qui entrent à La Réunion, qui n’ont pas fait leur test à 7 jours, et qui peuvent contaminer les autres personnes sur le territoire", s’indigne Jérôme Manicom.



