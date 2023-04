A la Une . Vidéo - L'infirmière "machine à cash" est radiée

Le tribunal correctionnel de Saint-Denis devait se pencher ce vendredi sur le cas d’une infirmière libérale suspectée d’avoir roulé dans la farine la Sécurité sociale. Le procès a été renvoyé à octobre prochain. Au vu des éléments du dossier, l’ordre des Infirmiers n’a pas attendu la décision de justice. Il a décidé de la radier. Par RL - IS - Publié le Vendredi 14 Avril 2023 à 15:03

Le 3 août 2022, nous vous révélions l’existence d’une enquête menée à l’encontre d’une professionnelle de santé.





L’enquête bouclée en six mois par la section de recherches de la Gendarmerie a permis d’isoler assez d’éléments probants pour que le parquet donne suite. Si



"La chambre disciplinaire de première instance a statué sur le sort de Mme Théotisse B.T.(...) qui est aujourd’hui en interdiction définitive d’exercer", indique Isabelle Houng On Seing.



Cette décision prise ce 15 mars 2023 est susceptible d’appel si la principale concernée estime avoir été injustement radiée. L’infirmière exclue a jusqu’au mois de mai pour faire appel.



La présidente de l’ordre des infirmiers ne cache pas que ce cas, qui figure dans le top 3 des escroqueries à la Sécu sur le plan national, "entache l’honneur de la profession parce qu’aujourd’hui on sait très bien que les infirmiers font ce métier-là parce qu’ils ont du coeur, parce qu’ils sont honnêtes, parce qu’ils ont de l’humanité au fond d’eux et que leur objectif c’est de prendre soin, pas d’arnaquer la Sécu, pas d’arnaquer les patients, pas faire de fausses facturations donc bien sûr que ça porte préjudice à la profession", affirme-t-elle.



