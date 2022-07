A la Une . Vidéo - L'indemnité carburant travailleurs sera mise en place au 1er octobre

​L’indemnité carburant travailleurs sera mise en place au 1er octobre, a annoncé ce jeudi matin Bruno Le Maire. Par LG - Publié le Jeudi 7 Juillet 2022 à 12:01

Bruno Le Maire en avait fait l'annonce ce 4 juillet : le gouvernement compte mettre en place une nouvelle indemnité carburants pour tous ceux qui sont obligés d’utiliser leur voiture pour aller travailler. Une aide conditionnée toutefois au niveau des revenus des bénéficiaires. On en sait plus ce 7 juillet sur le calendrier que souhaite respecter l'exécutif après l'intervention du ministre de l'Economie.



"Un choix très politique"



L’indemnité carburant pour les travailleurs à revenus modestes et les gros rouleurs sera mise en place au 1er octobre et la ristourne de 18 centimes disparaîtra à la fin de l’année, a annoncé jeudi le ministre de l’Economie Bruno Le Maire au micro d’Europe 1.



"Quel est le choix politique, très politique que nous faisons ? Soutenir celui qui travaille. L’employé qui va à son entreprise, il ne doit pas avoir de problème pour faire son plein ! L’alternant qui doit se rendre à son entreprise et qui habite encore chez ses parents, il ne doit pas avoir de problème pour financer son plein ! Donc nous allons remplacer les 18 centimes, progressivement d’ici la fin de l’année, - peut-être les ramener à 16, 12, 10,… - mais à la fin de l’année il n’y aura plus de remise carburant. Et dès le 1er octobre, en tout cas c’est la proposition que nous faisons, nous mettons en place cette indemnité carburants pour les travailleurs", a-t-il dévoilé les détails de la mesure gouvernementale censée protéger le pouvoir d’achat des Français.

Bruno Le Maire annonce la fin de la ristourne de 18 centimes au profit de l'indemnité carburant : "Le pic inflationniste devrait décroitre d'ici 2023. Il faut maintenant que nous passions à des dispositifs temporaires et ciblés : soutenir ceux qui travaillent" #Europe1 pic.twitter.com/kZWLWS9CQG — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) July 7, 2022