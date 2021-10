A la Une . Vidéo : L’incroyable accident en Moto3 au GP des Amériques

Lors du Grand Prix des Amériques en Moto3 qui se déroulait hier, un énorme carambolage est survenu entre trois pilotes, dont le leader du championnat Pedro Acosta. Un accident qui a provoqué l’arrêt de la course. Heureusement, un miracle a eu lieu puisque les trois participants s’en sont sortis indemnes. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 4 Octobre 2021 à 10:34

Le monde de la moto n’est pas passé loin du drame de trop. Avec déjà trois décès cette saison, un nouvel accident aurait pu relancer les débats sur la dangerosité du sport. Heureusement, un petit miracle a eu lieu sur le circuit texan hier après-midi.



En début de course, un accident impliquant le Tchèque Filip Salac avait provoqué un premier arrêt de course. Relancée pour 5 tours, c’est là que la course aurait pu connaître un funeste destin.



Roulant pour une place sur le podium, le Turc Denis Öncü a vu sa roue arrière entrer en contact avec la roue avant de l’Espagnol Jeremy Alcoba. Ce dernier et son bolide se sont retrouvés au sol. La moto a alors servi de tremplin à Andrea Migno et à Pedro Acosta, le leader du Championnat du monde, qui n’ont pas pu l’éviter. Ils ont été éjectés de leur moto et Acosta même fini dans le rail de sécurité.



Après quelques secondes d’angoisse, tous les pilotes concernés se sont relevés avant de se serrer la main. Finalement, la course a été arrêtée et Ivan Guevara a été déclaré vainqueur.





