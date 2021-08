A la Une . Vidéo - L'historien réunionnais Prosper Eve reçoit sa Légion d'honneur

Une distinction qui vient récompenser toute une vie passée à étudier et transmettre l'histoire de l'île. Promu en début d'année comme deux autres Réunionnais (Bernard Picardo et Hervé Berthouin) chevalier de la Légion d'honneur, l'historien et professeur émérite Prosper Eve a reçu ce samedi 28 août à l'auberge du Désert à Saint-André sa médaille des mains d'un autre universitaire, le géographe Wilfrid Bertile, son parrain lors de cette cérémonie solennelle. Par SI - Publié le Lundi 30 Août 2021 à 11:37

Présents lors de cette cérémonie d'attribution de la plus haute distinction française, les amis et la famille du président de l'Association historique internationale de l'océan Indien mais aussi l'évêque de La Réunion, Mgr Gilbert Aubry, Patricia Profil, élue de la Région Réunion ou encore Viviane Payet Ben Hamida, élue au Département.