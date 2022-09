A la Une . Vidéo - "L'héritage du Sydne" pousse la Cirest à instaurer de nouvelles taxes

Après après la Civis, le TCO, la Casud et la Cinor, au tour de la Cirest de prendre le wagon de la Gemapi (gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations). L'intercomunalité de l'Est assure avoir du mettre en place cette taxe en raison de l'impact du marché conclu en 2017 par le SYDNE avec Suez dans le très controversé marché MN48. Par SI - Publié le Dimanche 25 Septembre 2022 à 10:26

La Cirest ne pourra pas échapper à la nécessité d'augmenter ses taux de fiscalité

Ce conseil a débuté par le remplacement de Michel Vergoz par son premier adjoint à Sainte-Rose Dominique Panambalom à la première vice-présidence de l'intercommunalité. Pour rappel, le maire de Sainte-Rose avait annoncé sa démission d'élu communautaire de la Cirest le 15 septembre dernier, entraînant de facto son départ de la présidence du SYDNE. Un coup de tonnerre qui rebat les cartes d'un duel déjà électrique entre la Cinor et la Cirest pour la gestion du syndicat mixte. Ce conseil a débuté par le remplacement de Michel Vergoz par son premier adjoint à Sainte-Rose Dominique Panambalom à la première vice-présidence de l'intercommunalité. Pour rappel, le maire de Sainte-Rose avait annoncé sa démission d'élu communautaire de la Cirest le 15 septembre dernier, entraînant de facto son départ de la présidence du SYDNE. Un coup de tonnerre qui rebat les cartes d'un duel déjà électrique entre la Cinor et la Cirest pour la gestion du syndicat mixte.



Avec le départ acté de Michel Vergoz de la communauté d'agglomération, "c'est une page qui se tourne au sein de notre collectivité" déclare pour sa part Patrice Selly. Le président de la Cirest a rappelé que le maire de Sainte-Rose était présent lors du premier conseil communautaire de l'EPCI en 1998. "Je tiens à saluer le courage de Michel qui est un des rares responsables politiques de l'île à avoir mis en oeuvre ce renouvellement de la classe politique", salue-t-il. Son successeur au sein de l'intercommunalité, Dominique Ponambalon, a rendu un vibrant hommage à l'édile sainte-rosien assurant être "dans la continuité" de ce dernier. "L'homme n'est pas le même mais depuis l'âge de 16 ans il est venu me chercher et depuis on ne s'est plus quitté. C'est mon mentor politique. Il continuera son investissement à Sainte-Rose (...) C'est avec détermination et responsabilité que je viens à vos côtés", a déclaré ému le nouveau n°2 de la Cirest.Avec le départ acté de Michel Vergoz de la communauté d'agglomération, "c'est une page qui se tourne au sein de notre collectivité" déclare pour sa part Patrice Selly. Le président de la Cirest a rappelé que le maire de Sainte-Rose était présent lors du premier conseil communautaire de l'EPCI en 1998. "Je tiens à saluer le courage de Michel qui est un des rares responsables politiques de l'île à avoir mis en oeuvre ce renouvellement de la classe politique", salue-t-il.





