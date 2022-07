A la Une . Vidéo - L'essayiste Loup Viallet propose d'envoyer les délinquants vers les outre-mer

Une déclaration de l'essayiste Loup Viallet sur le plateau de la chaine d'info en continu CNEWS provoque un tollé dans les territoires ultra-marins. Par LG - Publié le Jeudi 28 Juillet 2022 à 12:31

"Lorsque des Maghrébins sont en infraction en France et sont sous le coup d'une OQTF* et qu'ils ne peuvent pas quitter le territoire national, qu'on les mette à Mayotte, qu'on les mette en Guyane."



Dans l'édition Midi News de ce mercredi 27 juillet sur CNews, le directeur de l'agence Public(S), Loup Viallet, a proposé d'éloigner les délinquants du territoire métropolitain sans papier et de les mettre plutôt "à Mayotte" ou "en Guyane."





Ce mardi, le parquet de Lyon a annoncé que l’un des individus ayant agressé les forces de l’ordre avait été mis en examen du chef de violences aggravées sur fonctionnaires de police et placé en détention. Le mis en examen serait un sans domicile fixe âgé d’une vingtaine d’années et de nationalité algérienne, selon



"La Guyane et Mayotte ne sont pas les poubelles de la Nation"



En réaction à cette déclaration sur le plateau de News, le député de la première circonscription de Guadeloupe, Olivier Serva, a affirmé dans une vidéo que "sans les Outre-Mer, la France serait un petit pays engoncé au sein de l'Europe."



Dans un communiqué de presse diffusé à la suite de cette même déclaration de l’essaiyiste Loup Viallet, une autre personnalité politique d'outre-mer a montré son indignation. "En tant que Guyanaise, je ne peux rester insensible à de tels propos qui, une fois de plus, n'ont comme seul objectif de dénigrer nos territoires d'Outre-mer. La Guyane et Mayotte ne sont pas les poubelles de la Nation. Nos territoires n'ont pas vocation à être des réceptacles des populations indésirables en région lyonnaise ou parisienne. C'est en partant sur ces mêmes principes que la France avait instauré un bagne en Guyane à partir de 1795", a rappelé la sénatrice Marie-Laure Phinéra-Horth.





Le ministère des Outre-mer condamne ses propos "intolérables"



Le ministre Jean-François Carenco condamne les propos absolument déplacés de Monsieur Loup Viallet à l'égard des territoires ultramarins et des mis en cause. Ils sont tout simplement intolérables dans la République.





