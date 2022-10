A la Une . Vidéo - L’éruption du Piton de la Fournaise comme vous ne l’avez jamais vue

La dernière éruption du Piton de la Fournaise s’est achevée il y a quelques jours. Il ne reste plus que les souvenirs et les images capturées par les curieux présents. Parmi les professionnels de l’image qui ont pu étoffer leur collection du volcan, Christophe Georget a pu aller au plus près du cratère grâce à son drone. Il a réalisé une vidéo à couper le souffle que Zinfos974 vous présente. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 à 10:39







Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur