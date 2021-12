La grande Une Vidéo - L'éléphant de mer remis à l'eau

Coincé à La Grande Chaloupe, entre d'imposants rochers, un éléphant de mer femelle de 2 mètres a été secouru, ce dimanche matin. L'animal a finalement pu être remis à l'eau et a rejoint l'océan. Par SP - RL - Publié le Dimanche 26 Décembre 2021 à 10:56

Depuis ce matin, une opération de sauvetage pour un éléphant de mer coincé au niveau des tétrapodes est en cours. L'animal qui se serait égaré est pris au piège entre les rochers, à La Grande Chaloupe.



"L'animal n'a pas l'air complètement affaibli et n'est pas spécialement maigre. On a voulu, avant tout, privilégier de le remettre à l'eau", précise Violaine Dulau, directrice de Globice. Les sapeurs-pompiers ont hydraté l'animal qui a réagi, laissant à penser que son état de santé n'est pas si mauvais, contrairement à ce qui était envisagé dans un premier temps.



Grâce à une bâche placée sous l'animal et à des sangles, ils ont pu soulever l'éléphant de mer femelle. Vu le poids imposant de l'animal de deux mètres, une grue des pompiers a été mobilisée pour le soulever.



Les pompiers craignaient en effet que l'animal, avec ses crocs impressionnants, ait pu mordre un de sauveteurs. Le Zodiac du SDIS a aussi été mobilisé pour pouvoir suivre l'animal.



Peu avant midi, l'animal qui est rarement observé à la Réunion, a été remis a l'eau. Il est revenu contre le rivage, pendant quelques minutes, avant de finalement regagner la mer et plonger en eau profonde.