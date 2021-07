A la Une . Vidéo - L’éclair de génie de Dimitri Payet sauve Marseille

L’Olympique de Marseille est invaincu en 5 matchs de préparation. Les Phocéens enchaînent les bons résultats notamment grâce à l’homme fort du moment, le Réunionnais Dimitri Payet. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 26 Juillet 2021 à 11:54

Le Saint-Philippois est en forme depuis le début de la pré-saison. Le meneur de jeu de l’Olympique de Marseille sait que la concurrence est rude dans l’équipe et a élevé son niveau ces dernières semaines.

Il a permis à son équipe d’égaliser face à un Benfica bien plus avancé dans sa préparation. Dimitri Payet a créé l’occasion de toute pièce avec une transversale bien sentie sur un coéquipier démarqué qui a pu ensuite resservir le Réunionnais qui a dribblé la défense et trompé le gardien de but du club portugais.



