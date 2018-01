(Vidéo) L'arrivée de Berguitta sur St-Denis

Il était environ 16h. Le ciel de Saint-Denis est étonnamment bleu, alors que l'on sait que le Sud et l'Ouest sont confrontés à des conditions cycloniques.



Rapidement, une bande nuageuse apparait dans l'Ouest, derrière le cap Bernard et s'avance en mer. Avec, au dessus, le ciel qui s'évertue à rester bleu.



C'est l'avancée de ces nuages que nous avons saisie en vidéo accélérée.



Une heure plus tard, des trombes d'eau s'abattaient également sur le chef lieu...