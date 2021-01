Vidéo - "L'agression vient du fils du maire" : Le témoignage de Nehuda

Nehuda s'est exprimée sur Instagram jeudi soir, suite à la conférence de presse de son avocat et de ceux de Ricardo et leur accompagnatrice, Johanna "Dimanche midi, il y a une grande terrasse, une petite partie est à l'écart séparée par une baie vitrée fumée. On se mettait habituellement là pour qu'on ne soit pas inquiétés de qui nous prend en photo. On a pris notre fille avec nous, c'est à nous de la protéger.""Elle vient me voir et nous dire qu'elle raccompagne les autres. On attend notre repas et là, j'entends des applaudissements et deux voix d'hommes en train de crier. Mon papa, ma fille et Ricardo ne bougent pas. Je me lève et je vais voir.""Je vois la petite Johanna qui se fait agresser : 'De toute façon, t'es moche !', 'Tu sais pas qui je suis ici !', 'Cassez-vous', 'On vous veut pas ici !'. Là, tu ne t'adresses pas à Johanna, mais aux Anges. Elle est petite, deux hommes la rabaissent en plus des applaudissements ! Je vais et je leur dis qu'on ne parle pas comme ça à une femme et je me fais allumer"."Cela repart de plus belle : 'Vous vous croyez où ?', 'On s'en fout de vous !' Mon père a envie de me protéger. Sur le côté, une table de filles m'appelle et me dit : 'On est pas des sauvages, si on prend des photos, on vous demande, je vois pas pourquoi elle vient nous voir.' Je comprends qu'ils aient mal pris que Johanna leur ait dit de faire attention. Je leur ai dit qu'elle faisait son travail. Je ne pense pas que ça vaut un échange d'une agressivité pareille. Je leur dis qu'il est hors de question que je laisse Johanna se faire insulter comme ça.""De là, le fils du maire me dit : 'C'est moi qui ai dit ça ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Je le dis encore ! Pourquoi tu te permets d'ouvrir ta bouche'. Je lui dis 'C'est quoi cette façon de parler !' Et là, il s'approche de moi, avec la main devant, en criant. Cela, dans la loi, c'est une agression. De là, Ricardo, qui n'avait pas bougé jusqu'à présent, vient pour stopper et repousser le fils du maire"."Le maire, le fils du maire, le gendre, la mère, se sont rués sur Ricardo, ils l'ont englouti. J'ai paniqué, j'ai hurlé. Ma fille était témoin. Elle a vu son père, elle a crié 'arrêtez' avec sa petite voix. Mon père est entré dedans et a essayé de sortir Ricardo, il a réussi avec de l'aide"."Dans les vidéos, vous voyez Ricardo bouger, il a tout fait pour se défendre. L'agression vient du fils du maire. Dès qu'on a été entendu par la police, on a parlé du fils du maire"."Le pire, pour nous, c'est ce qui s'est passé après. On a eu la garde à vue. Il y a une campagne de haine qui nous a visés, à l'initiative du maire. Une partie des Réunionnais l'a cru. On reçoit des menaces, des insultes. Je n'ai pas envie de faire la victime. Imaginez qu'on est vraiment innocent, comme c'est dur, de porter la casquette du monstre.""Ricardo fume des clopes, mais ne se drogue pas. Ma famille sait que je ne bois pas d'alcool, même pas pour mon anniversaire"."On est les coupables idéaux, mais ce n'est pas pour autant que nous sommes coupables. Je vais vous prouver que nous ne sommes pas des monstres.""J'ai pris un avocat et toutes ces diffamations ont été actées et des plaintes vont être déposées. Je ne laisserai pas les gens me salir.""On a croisé des Réunionnais qui ont été adorables. On a été gentils, à la hauteur de l'accueil des Réunionnais. Cela me fait garder un bon souvenir de La Réunion, malgré tout.""Je voulais remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus. Il était important de rétablir la vérité. J'aimerais de la solidarité. Je vous jure qu'on y est pour rien."