A la Une .. Vidéo - L'aéroport Roland-Garros labellisé "Relations Fournisseurs et Achats Responsables"

À l'occasion de la présentation du Parcours National des Achats Responsables (PNAR) organisé ce mardi à la Chambre de commerce, l'Aéroport de La Réunion Roland-Garros s'est vu remettre le précieux label Relations Fournisseurs et Achats Responsables (RFAR). De leurs côtés, le Conseil départemental, Réunion Air Sûreté, la Maison de l'Emploi du Nord ont signé la Charte Relations Fournisseurs et Achats Responsables. Par NP - Publié le Mardi 15 Novembre 2022 à 17:33

La secrétaire générale pour les Affaires Régionales de La Réunion, Nathalie Infante, a fait l'ouverture du séminaire, en présence du directeur général de la Médiation des Entreprises, Nicolas Mohr - venu spécialement à La Réunion pour l'occasion -, et de Christian Fouyer, directeur du pôle finances et membre du directoire de l'aéroport de La Réunion Roland-Garros.



Le label RFAR, premier et seul label décerné pour une durée de 3 ans par les pouvoirs publics en la matière, distingue les entreprises ou entités publiques françaises ayant fait le choix de relations durables et équilibrées avec leurs fournisseurs.



La labellisation de l'Aéroport de La Réunion Roland-Garros - signataire de la Charte Relations Fournisseurs et Achats Durables - vient couronner l'engagement de l'entreprise réunionnaise en faveur d'une politique d'achat responsable et d'un processus d'amélioration continue de ses pratiques.



L'ARRG rejoint ainsi le groupe des 74 labellisés RFAR à ce jour, aux côtés de grandes entreprises comme Aéroports de Paris, EDF, ou encore Thalès.



Cette distinction ouvre la voie aux autres acheteurs publics et privés locaux ayant décidé de s'engager dans le Parcours National Achats Responsables et de signer la Charte RFAR.



À ce jour, la charte compte plus de 2.200 entreprises signataires, représentant à elles toutes un volume d'achat de plus de 600 milliards d'euros, et 74 labellisés qui représentent 104 milliards d'euros d'achats. Pour info, les entreprises réunionnaises qui s'engagent aujourd'hui représentent 184 millions d'euros d'achats responsables.