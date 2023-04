A la Une . Vidéo - L'Institut Régional d'Enseignements et de Civilisation Indienne va voir le jour

C'était l'un des derniers temps forts des festivités liées au Nouvel an tamoul. La ville de Saint-André accueillera d'ici quelques années le futur Institut Régional d'Enseignements et de Civilisation Indienne (IRECI), un projet porté par la Fédération tamoule de La Réunion en partenariat avec la Région et la municipalité. Par SI - Publié le Mardi 25 Avril 2023 à 08:10

Nouvel an tamoul : Un temps fort axé autour de l'enseignement et de l'héritage pour la Fédération tamoule

Ce futur institut sera installé sur le terrain de 10 hectares entourant la maison Martin-Valliamé. Un projet qui date de plusieurs années, dont les premières esquisses avaient été définies lors d'un séminaire en 2010 et réaffirmées lors du cinquantenaire de la Fédération tamoule de La Réunion. Un projet qui trouve aujourd'hui son épilogue après la signature d'intention entre la Fédération, la collectivité régionale et la mairie de Saint-André, pour une sortie de terre espérée pour 2026. Outre les partenariats noués avec les deux collectivités, la Fédération tamoule a également le soutien des autorités indiennes, via les universités de Delhi et de Chennai.



"Un projet réunionnais"



Le président de la Fédération tamoule de La Réunion, Jean-Luc Amaravady, n'a cessé de le répéter : ce futur IRECI est peut-être un projet porté par sa Fédération mais est avant tout "un projet réunionnais".



"Comme je le dis depuis le début, c'est un projet qui a pour but de permettre aux Réunionnaises et aux Réunionnais de mieux connaître ce pays et mieux l'appréhender, tout en offrant aux jeunes Réunionnais une autre destination que celle de l'Europe pour leurs débouchés", explique le responsable culturel. En effet, ce centre a pour but d'enseigner tout sur la civilisation indienne dans son ensemble. Le public pourra ainsi se former à l'apprentissage de l'hindi et du tamoul, à l'histoire du pays, de sa musique mais aussi à sa culture culinaire, son artisanat ou encore à la médecine ayurvédique.



Un panel assez large donc comme l'explique Daniel Minienpoulé, vice-président de la Fédération (président entre 2009 et 2015), pour qui il est désormais vital de sortir du tout cultuel ou tout culturel pour offrir une vision plus globale des relations de La Réunion avec l'Inde. "Nous sommes toujours nous, Réunionnais, en train de nous demander qu'au-delà des deux manifestations phares que sont le Dipavali et le Nouvel an tamoul, quels sont les apports de l'Inde que nous pourrons développer à l'avenir ?" Ce futur institut sera installé sur le terrain de 10 hectares entourant la maison Martin-Valliamé. Un projet qui date de plusieurs années, dont les premières esquisses avaient été définies lors d'un séminaire en 2010 et réaffirmées lors du cinquantenaire de la Fédération tamoule de La Réunion. Un projet qui trouve aujourd'hui son épilogue après la signature d'intention entre la Fédération, la collectivité régionale et la mairie de Saint-André, pour une sortie de terre espérée pour 2026. Outre les partenariats noués avec les deux collectivités, la Fédération tamoule a également le soutien des autorités indiennes, via les universités de Delhi et de Chennai.Le président de la Fédération tamoule de La Réunion, Jean-Luc Amaravady, n'a cessé de le répéter : ce futur IRECI est peut-être un projet porté par sa Fédération mais est avant tout "un projet réunionnais"."Comme je le dis depuis le début, c'est un projet qui a pour but de permettre aux Réunionnaises et aux Réunionnais de mieux connaître ce pays et mieux l'appréhender, tout en offrant aux jeunes Réunionnais une autre destination que celle de l'Europe pour leurs débouchés", explique le responsable culturel. En effet, ce centre a pour but d'enseigner tout sur la civilisation indienne dans son ensemble. Le public pourra ainsi se former à l'apprentissage de l'hindi et du tamoul, à l'histoire du pays, de sa musique mais aussi à sa culture culinaire, son artisanat ou encore à la médecine ayurvédique.Un panel assez large donc comme l'explique Daniel Minienpoulé, vice-président de la Fédération (président entre 2009 et 2015), pour qui il est désormais vital de sortir du tout cultuel ou tout culturel pour offrir une vision plus globale des relations de La Réunion avec l'Inde. "Nous sommes toujours nous, Réunionnais, en train de nous demander qu'au-delà des deux manifestations phares que sont le Dipavali et le Nouvel an tamoul, quels sont les apports de l'Inde que nous pourrons développer à l'avenir ?"



Saint-André, "capitale malbar" de La Réunion



Maire de la commune hôte de ce futur IRECI, Joé Bédier voit en ce lundi 24 avril 2023 "une date historique et symbolique". Pour sa ville, véritable "capitale malbar" de l'île, l'installation de ce futur Institut "fait sens" car elle permet à toute une communauté "de venir sanctuariser et promouvoir autour de différentes activités la culture hindoue, tamoule de l’île".



"La Ville de Saint-André vit et respire ces traditions et ces influences indiennes héritées de notre histoire réunionnaise. Ce projet porte une ambition importante qui consiste à proposer un lieu où l’enseignement, la transmission et les valeurs universelles seraient apprises (...) Au-delà des festivités quotidiennes, au-delà des temples à l’architecture majestueuse et colorée, ce futur espace proposera des activités et des productions qui mettront en valeur l’histoire, l’enseignement et l’identité locale", indique Joé Bédier.





Présente également lors de cette signature d'intention, la présidente de Région, Huguette Bello, voit dans cet IRECI un moyen pour notre île, "qui a 300 ans d'histoire avec l'Inde", d'amplifier ses relations avec le sous-continent. "Nous voulons nous ouvrir au monde, dans cette région qui est la plus convoitée au monde (...) (L'Inde) est une civilisation qui a mis en œuvre l'écriture avec une littérature d'une importance extrême. Nous voulons que la connaissance soit démocratisée, que tout cela soit mieux su par les nôtres parce que tout la bann' nou lé un peu malbar ici La Rényon".